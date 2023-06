Apple ha acquisito una startup che produce visori per la realtà aumentata

Apple ha acquistato la startup che produce visori per la realtà aumentata “Mira“. Con sede a Los Angeles, l’azienda produce occhiali per la realtà aumentata con un focus sul B2B: nel senso che li vende ad aziende e istituzioni, e non direttamente ai consumatori. Ad esempio, la Mira ha prodotto la tecnologia che viene usata in una popolare attrazione dedicata a Mario Kart del Super Nintendo World, inoltre ha anche ricevuto alcuni appalti dell’aeronautica militare americana e dal Pentagono.

Nel 2017 l’azienda aveva presentato anche degli occhiali AR per i consumatori, che si potevano collegare allo smartphone. Si chiamavano Mira Prism, ma il prodotto non andò particolarmente bene. Curiosamente, la notizia è trapelata solamente pochi giorni dopo la presentazione dell’Apple Vision Pro, l’atteso visore XR di cui vi abbiamo parlato approfonditamente qui.

The Verge riferisce che l’acquisizione è stata confermata attraverso post sull’account Instagram privato del CEO di Mira, Ben Taft, e Apple stessa ha confermato l’acquisizione. Non è ancora chiaro quanto Apple abbia pagato per la startup o quali siano i piani dell’azienda per l’acquisizione. È piuttosto probabile che Apple sia interessata agli ingegneri e ai numerosi brevetti di questa startup, mentre non è chiaro se continuerà a lavorare con le aziende a cui fornisce attualmente servizi.