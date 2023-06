Anche Instagram avrà presto un chatbot basato su intelligenza artificiale

Meta potrebbe essere l’ultima azienda a testare il potenziale sociale dei chatbot basati sull’intelligenza artificiale. Dopo Snapchat e TikTok, anche Instagram potrebbe presto integrare al suo interno un’intelligenza artificiale conversazionale. Sebbene Meta non lo abbia ancora annunciato ufficialmente, il progetto è stato scoperto e segnalato su Twitter da Alessandro Paluzzi, che in passato aveva anticipato diverse altre “featute dormienti” su Instagram e molte altre piattaforme.

Una schermata condivisa dal leaker Alessandro Paluzzi mostra quello che sembra essere la schermata introduttiva per una nuova funzione di Instagram. Il chatbot sarà in grado di rispondere alle domande, dare consigli e aiutare gli utenti a scrivere messaggi. A differenza di altri strumenti simili, l’IA di Instagram potrà contare su 30 diverse personalità di intelligenza artificiale. L’utente avrà la libertà di provarle tutte e scegliere “quella che gli piace di più”.

#Instagram is working on bringing AI Agents (Bots 🤖) to your chats for a more fun and engaging experience 👀

ℹ️ AI Agents will be able to answer questions and give advice.

You'll be able to choose from 30 different personalities. pic.twitter.com/4eWLBbvs8w

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 5, 2023