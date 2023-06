Transformers: Il Risveglio – Ecco il trailer finale

Online è stato pubblicato il trailer finale di Transformers: Il Risveglio, il lungometraggio che porta avanti il franchise dei popolari personaggi anni Ottanta, che arriverà nelle sale cinematografiche domani, 7 giugno.

Ecco il trailer di Transformers: Il Risveglio.

I critici che hanno già avuto modo di vedere il lungometraggio lo hanno definito come un degno proseguimento del percorso post Michael Bay, considerando che già Bumblebee era stato apprezzato da critica e pubblico.

Ora Transformers: Il Risveglio porta la saga negli anni Novanta, e fa da prequel a ciò che abbiamo visto nei film di Michael Bay. C’è anche chi lo ha descritto come il migliore lungometraggio del franchise, assieme al primo capitolo della saga.

Ecco la sinossi del film:

I Transformers tornano all’azione. coinvolti ancora una volta nelle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori in tutto il mondo. Transformers – Il Risveglio ci porterà negli anni Novanta, in un’avventura in giro per il mondo, dove ritroveremo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all’eterna battaglia sulla Terra portata avanti da Autobot e Decepticon.