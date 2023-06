Scoperto un “computer” di 2000 anni: lo stupore degli scienziati

Il Meccanismo di Anticitera (o Antikythera), scoperto nel 1901 su un relitto di epoca romana in Grecia, ha lasciato perplessi gli esperti di informatica per secoli. Questo strumento azionato a mano era uno straordinario dispositivo di misurazione del tempo, che utilizzava un sistema ad alette per seguire meticolosamente il sole e i pianeti. Questa antica meraviglia funzionava anche come calendario, monitorando accuratamente le fasi lunari e le eclissi. Anche se il concetto di “computer” può sembrare ingannevolmente semplice, il meccanismo di Antikythera era molto avanti rispetto ai suoi tempi. La sua sofisticazione tecnica superava qualsiasi altro strumento o invenzione del millennio successivo. Tuttavia, poiché solo un terzo del dispositivo è sopravvissuto (82 frammenti separati e 30 ruote dentate di bronzo corrose), i ricercatori sono rimasti perplessi sul suo aspetto e sul suo funzionamento. Mentre studi precedenti avevano svelato la parte posteriore del computer di Antikythera, l’intricato sistema di ingranaggi nella parte anteriore rimaneva un mistero. Gli scienziati dell’University College di Londra hanno recentemente fatto un passo avanti. Utilizzando una modellazione computerizzata in 3D, sono riusciti a ricostruire l’intero pannello frontale, offrendo una panoramica in più sui suoi dettagli e le sue parti complesse.

Costruire una modello realistico

Sulla base di questi progressi, i ricercatori hanno utilizzato una replica in scala reale del computer di Antikythera utilizzando materiali moderni. Parlando dell’impresa, Adam Wojcik, scienziato dei materiali presso l’UCL, ha dichiarato: “Riteniamo che la nostra ricostruzione si adatti a tutte le prove che gli scienziati hanno raccolto dai resti esistenti fino ad oggi“. Wojcik ha anche ipotizzato che il dispositivo seguisse il sole, la luna e i pianeti su anelli concentrici, come gli antichi greci credevano che il sole e i pianeti ruotassero intorno alla Terra. In un articolo pubblicato su Scientific Reports, i ricercatori hanno dichiarato: “La soluzione di questo complesso puzzle 3D rivela una creazione geniale, che combina cicli dell’astronomia babilonese, matematica dell’Accademia di Platone e antiche teorie astronomiche greche“. Il sole, la luna e i pianeti sono visualizzati in un impressionante tour de force di brillantezza greca antica“, ha detto l’autore principale del lavoro, il professor Tony Freeth, a proposito del computer di Antikythera. “Il nostro è il primo modello conforme a tutte le prove fisiche e corrisponde alle descrizioni delle iscrizioni scientifiche incise sul meccanismo stesso”.