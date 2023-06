Resident Evil: Death Island, trailer internazionale del nuovo lungometraggio animato

Parallelamente ai vari tentativi di portare la saga al cinema e in tv con opere ispirate ma non integrate al canone originale, Resident Evil ha visto anche una serie di lungometraggi animati in computer grafica ambientati nella stessa continuity dei videogiochi. Quest’anno esce il quarto, Resident Evil: Death Island, di cui Sony Pictures ha ora rilasciato un trailer internazionale. Il film uscirà in Giappone il 7 luglio, mentre negli States (e si presume anche in Europa) in Blu-ray e Digital dal 25 dello stesso mese.

Si tratta, in realtà, del quinto esperimento del genere, dato che oltre a Resident Evil: Degeneration, Resident Evil: Damnation e Resident Evil: Vendetta ci sarebbe anche Resident Evil: Infinite Darkness, film a episodi pubblicato su Netflix nel 2021. Ambientato nel 2015 tra gli eventi del sesto e settimo videogioco, propone una “reunion” di tutti i protagonisti principali: Chris, Jill, Leon, Claire nonché Rebecca, che ritroviamo con le fattezze viste nelle versioni remake dei giochi (anche in maniera un po’ bizzarra, a dirla tutta: Chris e Leon sono giustamente invecchiati, mentre per le tre eroine non sembra passato un giorno dagli eventi dei primi tre giochi). Il film, diretto da Eiichiro Hasumi, vanta naturalmente il cast di voci storiche, ovvero Matthew Mercer, Stephanie Panisello, Kevin Dorman, Nicole Tompkins ed Erin Cahill.

Sinossi:

A San Francisco, Jill Valentina se la sta vedendo con un nuovo outbreak, una nuova ondata di zombie e mutazioni da T-Virus, mentre Leon Kennedy è alla ricerca di uno scienziato della DARPA rapito e Claire Redfield sta investigando riguardo a un mostruoso pesce che sta uccidendo le balene della baia. A loro si uniranno Chris Redfield e Rebecca Chambers, che scopriranno che tutte le loro strade portano in un’unica direzione: l’isola di Alcatraz, dove una nuova forma di male ha preso dimora e attende il loro arrivo.

