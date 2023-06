Lionel Messi: Apple TV+ svilupperà una docuserie

Ecco tutti i dettagli sulla docuserie con protagonista Lionel Messi, in sviluppo per Apple TV+.

Proprio nei giorni in cui Lionel Messi sta dando il suo addio al Paris Saint-Germain, è stata diffusa la notizia che la piattaforma streaming Apple TV+ svilupperà una serie sul percorso che ha portato il calciatore Pallone d’Oro a conquistare il Mondiale in Qatar del 2022. Si tratterà di un documentario diviso in quattro parti.

A sviluppare la produzione su Lionel Messi per Apple ci saranno Smuggler Entertainment con Tim Pastore, Patrick Milling-Smith, Brian Carmody e Matt Renner. Durante la docuserie verranno mostrati filmati inediti, e riprese che si sono svolte tra il Qatar, l’Argentina e Parigi.

Nella docuserie Messi racconterà il suo percorso di vita e calcistico, che lo ha condotto fino a conquistate la vetta del Mondo con la sua nazionale. Il cammino dell’Argentina e di Messi ai mondiali verrà proposto sotto una luce inedita grazie a questo documentario.

A lavorare sul progetto ci saranno Tim Pastore (Free Solo, Jane), Patrick Milling Smith e Brian Carmody, Matt Renner (Free Solo, Limitless with Chris Hemsworth) di Smuggler Entertainment, Jon Henion (Welcome to Wrexham) e Juan Camilo Cruz (In Her Hands).