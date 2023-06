Cannes 2024: rivelate le date della nuova edizione

Sono state rivelate le date del Festival di Cannes 2024: attraverso i social l’organizzazione ha reso noto che la 77esima edizione si svolgerà dal 14 al 25 maggio del prossimo anno.

Ecco il post ufficiale.

L’annuncio arriva a poche settimane dalla conclusione del festival, che ha portato all’assegnazione della Palma d’Oro che è andata alla regista Justine Triet, ed al suo film dal titolo Anatomy of a Fall. Si tratta della terza donna regista a ottenere il riconoscimento, dopo Jane Campion (1993 con The Piano), e dopo Julia Ducournau che ha ottenuto la Palma d’oro con Titane nel 2021.

Tra gli altri vincitori possiamo citare Jonathan Glazer che a ottenuto con il suo The Zone of Interest il Grand Prize; Tran Anh Hung che ha avuto il riconoscimento come migliore regista per The Pot-au-Feu; e Aki Kaurismaki, che ha conseguito il premio della giuria per Fallen Leaves.

Ricordiamo che la 76esima edizione ha visto in proiezione anche il nuovo film di Johnny Depp, Jeanne du Barry, ed il lungometraggio conclusivo della saga di Indiana Jones.