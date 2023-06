Apple aveva erroneamente reso accessibile a tutti la beta di iOS 17 per sviluppatori

La prima beta destinata al grande pubblico arriverà solamente il mese prossimo, ma per sbaglio Apple aveva reso accessibile quella per gli sviluppatori.

La prima beta aperta al pubblico di iOS 17 è prevista per luglio, in compenso Apple ha inavvertitamente messo a disposizione di tutti una prima, rudimentale, beta per sviluppatori del nuovo sistema operativo. Per scaricarla era sufficiente andare nelle impostazioni del telefono, anche se scaricare questa versione è tutto fuorché raccomandabile: è quasi sicuramente infarcita di glitch, oltre che molto instabile. In assenza di back-up sarebbe pressoché un suicidio.

Come spiega AppleInsider, Connor Jewiss e altri utenti hanno notato che la versione beta per sviluppatori di iOS 17 era disponibile per l’installazione nella sezione “Aggiornamenti beta” delle impostazioni. Curiosamente, Apple ha brevemente ed erroneamente messo a disposizione del pubblico alle le preview per sviluppatori di watchOS 10 e macOS Sonoma.

Nel frattempo, Apple deve essersi resa già conto dell’errore, prova ne è che beta non è più disponibile. Ma è meglio così. È la prima versione pre-release disponibile, se non si contano le alpha messe a disposizione degli ingegneri di Apple. In genere, queste preview sono infarcite di bug e problemi di compatibilità di ogni natura, che potrebbero causare gravi problemi al telefono su cui vengono installate.

Queste versioni sono pensate esclusivamente per gli sviluppatori, che possono usarle per iniziare a lavorare ad un’ottimizzazione delle loro app per il nuovo sistema operativo. Insomma, se non sei un programmatore iOS, ti suggeriamo di attendere con pazienza luglio o ottobre, quando usciranno, rispettivamente, la prima beta pubblica e la versione stabile di iOS 17.