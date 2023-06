Spider-Man: Across the Spider-Verse è il secondo miglior esordio mondiale di quest’anno al box-office

Gli incassi di Spider-Man: Across the Spider-Verse durante i suoi primi giorni al cinema lo hanno portato al secondo posto come esordio dell'anno.

Spider-Man: Across the Spider-Verse ha fatto un esordio al box-office da record durante il primo week-end nelle sale cinematografiche. Il lungometraggio ha ottenuto 208 milioni di dollari, divisi tra i 120 ottenuti negli Stati Uniti, e gli 88 guadagnati nel resto del mondo. Si tratta del secondo migliore esordio al box-office di quest’anno dopo Super Mario.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è anche il terzo migliore esordio nelle sale cinematografiche per un film legato al personaggio di Spider-Man. Il film animato ha fatto il suo esordio fuori dagli Stati Uniti in 59 territori, e deve ancora uscire in Giappone e Corea del Sud. Per un progetto costato 100 milioni di dollari si tratta di un incasso che garantisce già un guadagno importante, e siamo solo all’inizio della distribuzione.

Subito dopo Spider-Man: Across the Spider-Verse, negli Stati Uniti hanno ottenuto il secondo e terzo migliore risultato al botteghino La Sirenetta e The Boogeyman, tratto da un racconto di Stephen King. La Sirenetta è arrivato complessivamente a 346 milioni di dollari, fino ad ora.