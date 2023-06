Fitbit: da domani sarà possibile usare l’account Google, tra pochi mesi sarà obbligatorio

Google ha finalmente annunciato la data in cui inizierà la transizione degli utenti Fitbit ai login tramite account Google. A partire da domani, martedì 6 giugno, il gigante tecnologico introdurrà l’opzione per gli utenti Fitbit di accedere ai loro account utilizzando le credenziali di Google. Quando annunciò il cambiamento imminente dopo l’acquisizione del produttore di dispositivi indossabili per 2,1 miliardi di dollari, l’azienda dichiarò che avrebbe consentito alle persone di spostare il proprio dispositivo Fitbit sul proprio account Google quando il supporto per il login fosse disponibile. Gli utenti avranno l’opportunità di personalizzare i propri dati durante il trasferimento e potranno gestire le informazioni sia dall’app Fitbit che dalla pagina Impostazioni di Google.

Sebbene il login con Google su Fitbit sia solo un’opzione per ora, presto gli utenti non avranno scelta. Entro la fine dell’anno, per usare un dispositivo Fitbit sarà obbligatoriamente necessario accedere tramite il proprio account Google. Entro il 2025 verrà interrotto completamente il supporto agli account Fitbit

Il gigante tecnologico presenta l’integrazione come un modo per “semplificare la vita degli utenti, che ora potranno gestire tutte le app e i dispositivi smart da un unico account”. L’azienda ha promesso che non utilizzerà i dati sulla salute e l’attività fisica degli utenti per mostrare annunci pubblicitari personalizzati agli utenti.