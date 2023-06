Denti da squalo: una clip esclusiva del film con Virginia Raffaele e Claudio Santamaria

Una clip esclusiva di Lega Nerd per il film Denti da Squalo, lungometraggio in uscita l'8 giugno.

Il film racconta la storia di Walter e della più incredibile estate della sua vita. Walter ha 13 anni, ha appena finito la scuola, ma ha anche perso suo padre. Nel suo vagare apparentemente senza meta per il litorale romano, viene incuriositi da un luogo in particolare: si tratta di una villa abbandonata con una gigantesca, torbida, piscina. Ma la villa non è incustodita e inizierà così un viaggio che sarà per lui indimenticabile.

Denti da Squalo è un film diretto da Davide Gentile, mentre la sceneggiatura è stata realizzata da Valerio Cilio e Gianluca Leoncini. La produzione di questo lungometraggio, che è stato descritto come un racconto di formazione poetico e avventuroso, è stata affidata a Goon Films, Lucky Red, Ideacinema con Rai Cinema, in collaborazione con Prime Video.

Gabriele Mainetti ha dichiarato su questo progetto: