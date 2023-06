Ddl Made in Italy: la soddisfazione del presidente di FederlegnoArredo

Il presidente di FederlegnoArredo, Claudio Feltrin, esprime la sua soddisfazione per l’approvazione del ddl Made in Italy da parte del Consiglio dei ministri. Feltrin sottolinea l’importanza del titolo dell’articolo 7 del Ddl, che promuove la filiera legno-arredo 100% nazionale. Questo riconoscimento valorizza il settore e il lavoro svolto da FederlegnoArredo per sensibilizzare la politica e adottare misure volte a rendere la filiera e le imprese meno dipendenti dall’importazione di materia prima legnosa dall’estero.

Feltrin riconosce che si tratta solo di un primo passo e che l’ammontare dei fondi stanziati è ancora limitato. Tuttavia, considera questo passo estremamente significativo poiché indica una direzione di marcia corretta, in linea con la strategia forestale, verso una filiera sempre più corta che unisce lo sviluppo delle industrie di prima lavorazione alla sostenibilità. Il presidente sottolinea l’importanza della semplificazione per consentire il taglio colturale, la promozione e il sostegno alla vivaistica forestale, nonché la creazione e il potenziamento delle imprese boschive e dell’industria di prima lavorazione del legno, come menzionato nell’articolo 7.

Feltrin afferma che questi sono strumenti importanti che consentiranno al settore di essere più competitivo, sostenibile e di contribuire alla salvaguardia dei territori anche dal punto di vista sociale. Infine, conferma la piena disponibilità di FederlegnoArredo a collaborare con il governo e il parlamento per dare seguito a questo primo importante intervento. L’intera filiera, dal primo anello all’ultimo, è soddisfatta della strada tracciata grazie a questa iniziativa del governo.