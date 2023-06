Beetlejuice 2: Michael Keaton lo descrive come estremamente divertente

A brevissimo uscirà nelle sale cinematografiche The Flash, il film in cui Michael Keaton tornerà a vestire i panni di Batman, ma l’attore sta partecipando anche alla produzione di Beetlejuice 2, il film sequel di Tim Burton, che l’attore ha descritto come estremamente divertente.

Ecco cosa ha rivelato sulla produzione lo stesso Michael Keaton:

Beetlejuice è il film più f***mente divertente a cui potessi partecipare. Posso dire che è grandioso, e tanto divertente. E sai una cosa? Lo stiamo facendo esattamente come il primo film.

E per descrivere la genialità divertente di questo lungometraggio, lo stesso Michael Keaton ha voluto raccontare una scena di Beetlejuice 2:

C’è una donna nella grande sala d’attesa dell’aldilà, letteralmente con una lenza – voglio che la gente lo sappia perché mi piace questa cosa- che tira la coda di un gatto per farlo muovere.

I fan di Tim Burton e del cult movie anni Ottanta non vedono l’ora di rivedere Michael Keaton alle prese con uno dei suoi personaggi più iconici.