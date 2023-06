Apple iPadOS 17, WatchOS 9 e tvOS 17: tutte le novità più importanti

Come di consueto, Apple ha usato il keynote del WWDC 2023 per mostrare tutte le novità che arriveranno sui suoi sistemi operativi principali. Vediamole assieme.

iPadOS 17: tutte le novità

Apple ha annunciato tutte le novità in arrivo su iPadOS 17, che include diversi aggiornamenti e nuove funzionalità. La nuova versione introduce widget interattivi che consentono agli utenti di aggiornarli e intraprendere azioni senza aprire l’app corrispondente. La schermata di blocco è stata ridisegnata e ora è molto simile a quella che troviamo su iOS 16 e, dunque, sugli iPhone: consente agli utenti di aggiungere widget, personalizzare i caratteri e animare gli sfondi. L’app Salute è ora disponibile su iPad e sincronizza in automatico i dati dall’iPhone e dall’Apple Watch. L’app Note supporta i file PDF e la collaborazione in tempo reale, mentre Stage Manager offre una maggiore flessibilità per il posizionamento delle finestre. Troviamo, poi, moltissime novità introdotte da iOS 17, tra cui i Poster Contact, la nuova app Journal e i miglioramenti apportati all’app Messaggi.

WatchOS 9: tutto quello che c’è da sapere

Apple ha annunciato watchOS, il nuovo aggiornamento software per Apple Watch. Le novità principali includono un importante aggiornamento al design e alle funzioni di alcune app principali, i quadranti interattivi, nuove funzionalità per gli allenamenti e il focus sulla salute mentale e visiva.

Con watchOS, è possibile visualizzare i widget nei quadranti in modo intelligente e includere gruppi di complicazioni in modi inediti. Le app sono state ridisegnate con layout a schermo intero e nuove funzionalità, come il tracciamento dell’allenamento in bicicletta e una nuova e migliorata esperienza di escursionismo, che integra una bussola. Inoltre, watchOS mette l’accento sulla salute mentale, con la possibilità di registrare lo stato d’animo e valutare il rischio di ansia e depressione. La salute visiva è un’altra area di interesse, con la misurazione del tempo trascorso all’aperto e la misurazione della distanza durante la lettura per ridurre l’affaticamento degli occhi.

tvOS 17: ora puoi usare l’iPhone come se fosse una webcam

tvOS 17 include una interfaccia ridisegnata per il Centro di controllo, un modo per trovare il telecomando dell’Apple TV utilizzando l’iPhone, così come alcune nuove opzioni per gli screensaver fotografici. La novità più importante? FaceTime arriva sulle Apple TV, grazie alla funzione Continuity Camera che ti consente di sfruttare le fotocamere dell’iPhone o dell’iPad come se fossero una webcam .

Apple metterà a disposizione delle aziende l’API di questa nuova funzione, il che significa che Continuity Camera un domani verrà usata anche da Skype, Zoom e altre piattaforme alternative.

Non è chiaro esattamente come funzioni la funzione Trova il mio telecomando. Sembra che l’iPhone possa rilevare i segnali Bluetooth provenienti dal telecomando per mostrare un’interfaccia di localizzazione nell’app Dov’è.