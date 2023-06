La luna di Saturno sorprende gli scienziati: c’è del potenziale per la vita extraterrestre

La luna di Saturno Encelado sta tenendo molto concentrati gli astronomi in questi giorni: il telescopio spaziale James Webb ha recentemente registrato un pennacchio di vapore acqueo lungo 10.000 chilometri che fuoriesce dalla superficie. Secondo una nota stampa della NASA, si tratta del più grande getto registrato da Encelado, che ha un diametro pari a un settimo della nostra luna. Encelado è una luna particolarmente degna di nota perché è considerata un buon luogo potenziale per trovare vita extraterrestre. Il motivo per cui questa particolare luna di Saturno ha un potenziale di vita extraterrestre è l’oceano salato che si trova sotto la spessa crosta ghiacciata. Secondo l’articolo, questi pennacchi che si sprigionano attraverso le fessure della superficie potrebbero contribuire a diffondere gli ingredienti della vita presenti nell’oceano nel resto del sistema del pianeta. In questi pennacchi sono state osservate molecole organiche come metano, formaldeide e idrogeno, composti che potrebbero fornire energia ai microbi. I dati del telescopio spaziale James Webb relativi al pennacchio di vapore risalgono precisamente allo scorso anno, giugno 2022, e hanno catturato il getto che ha raggiunto l’incredibile lunghezza di 10.000 km in soli 4,5 minuti. Il vapore di questa luna contribuisce anche ad alimentare uno degli anelli ghiacciati di Saturno, poiché Encelado gira intorno al pianeta una volta ogni 33 ore circa. I dati hanno anche rivelato l’immissione nello spazio di 300 chilogrammi di vapore acqueo al secondo.

Aspettando Enceladus OrbiLander

Purtroppo, il James Webb Telescope non ha rilevato alcuna chiara indicazione di composti organici, ma un’osservazione di circa un’ora della luna di Saturno è prevista per l’agosto di quest’anno. Si spera che questo riveli nuove ed entusiasmanti informazioni sulla luna e sui suoi giganteschi getti di vapore. Non ci resta che aspettare fino ad allora per vedere cosa scopriranno. Naturalmente, osservare una luna di Saturno attraverso un telescopio, anche se si tratta del telescopio più avanzato che abbiamo a disposizione, non è la stessa cosa che ottenere dati da vicino. Ecco perché la proposta di missione spaziale della NASA chiamata Enceladus OrbiLander sarebbe entusiasmante se venisse approvata. L’Enceladus OrbiLander orbiterebbe intorno a Encelado e atterrerebbe sulla luna per raccogliere dati. Nel 2005, la missione Cassini ha attraversato i pennacchi e ci ha fornito molti dei dati che abbiamo oggi. Jonathan Lunine, scienziato planetario della Cornell University, sottolinea che sarebbe molto più proficuo inviare una sonda ora, dato che la nostra tecnologia è più avanzata. Gli strumenti di spettrometria di massa e altri strumenti avanzati potrebbero essere utilizzati per cercare la vita e fornirci più dati su questa luna ghiacciata di Saturno. Essendo uno dei luoghi più probabili per la vita extraterrestre nel nostro sistema solare, in futuro ci saranno sicuramente altre osservazioni e studi su Encelado. Oltre all’oceano salato e alle molecole organiche, Encelado è tirato a sufficienza dalla gravità di Saturno per creare potenzialmente calore all’interno della luna, permettendo le reazioni chimiche necessarie per i microrganismi. Indipendentemente da ciò che accadrà, vi terremo aggiornati sulle future osservazioni di Encelado.