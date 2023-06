The Winchesters: la serie non ha trovato un altro network, non ci sarà una nuova stagione

Dopo la cancellazione di The CW, la serie TV The Winchesters non ha trovato un altro network su cui andare in onda.

Lo spin-off di Supernatural, la serie TV The Winchesters, non ha trovato un altro network in cui proseguire il suo percorso. La storia dei genitori dei personaggi protagonisti di Supernatural si ferma dopo una sola stagione.

A nulla è valsa anche la campagna dei fan del franchise, che hanno lanciato sui social l’hashtag #SaveTheWinchesters. The CW ha cancellato la serie TV che non ha riscosso il successo e l’auditel auspicato, e che fa parte di tutta una serie di show che sono stati cancellati dal network.

Tra questi c’è anche Kung Fu, mentre ci sono ancora delle possibilità per Superman & Lois, uno dei pochi telefilm dell’Arrowverse rimasto ancora in piedi, considerando che The Flash si è concluso definitivamente dopo la nona stagione.

Ricordiamo che la storia di The Winchesters racconta ciò che è accaduto nell’universo di Supernatural prima di Sam e Dean, e parliamo di John e Mary, e di come la coppia cercò non solo di salvare il proprio amore, ma il mondo intero.