Metà dei laghi più grandi del mondo prosciugano

Secondo un’innovativa valutazione pubblicata su Science, oltre il 50% dei laghi più grandi del mondo sta perdendo acqua. Ma l’autore principale, Fangfang Yao, del CIRES e professore all’Università della Virginia, ha dichiarato che le notizie non sono del tutto sconfortanti. Grazie a questo nuovo metodo di monitoraggio delle tendenze di stoccaggio dell’acqua dei laghi e delle ragioni che ne sono alla base, gli scienziati possono fornire ai gestori idrici e alle comunità indicazioni su come proteggere meglio le fonti critiche di acqua e gli importanti ecosistemi regionali. La ricerca è stata motivata dalle crisi ambientali che hanno colpito alcuni dei più grandi corpi idrici della Terra, come il prosciugamento del Lago d’Aral tra Kazakistan e Uzbekistan. Insieme ai colleghi dell’Università del Colorado Boulder, della Kansas State University, della Francia e dell’Arabia Saudita, ha creato una tecnica per misurare le variazioni dei livelli dell’acqua in quasi 2.000 laghi e bacini idrici tra i più grandi del mondo, che rappresentano il 95% dell’accumulo totale di acqua lacustre sulla Terra.

Trent’anni di osservazioni e 250mila foto

Il team ha combinato tre decenni di osservazioni da una serie di satelliti con modelli per quantificare e attribuire le tendenze dello stoccaggio dei laghi a livello mondiale. I laghi e i bacini d’acqua dolce immagazzinano l’87% dell’acqua del pianeta, il che li rende una risorsa preziosa per gli ecosistemi umani e terrestri. A differenza dei fiumi, i laghi non sono ben monitorati, eppure forniscono acqua a gran parte dell’umanità, persino più dei fiumi. Ma nonostante il loro valore, le tendenze e le variazioni a lungo termine dei livelli idrici sono rimaste in gran parte sconosciute, fino ad oggi. Per il nuovo lavoro, il team ha utilizzato 250.000 istantanee dell’area lacustre catturate dai satelliti tra il 1992 e il 2020 per rilevare l’area di 1.972 dei più grandi laghi della Terra. Hanno raccolto i livelli dell’acqua da nove altimetri satellitari. Combinando le misure di livello recenti con quelle di superficie a più lungo termine, gli scienziati hanno potuto ricostruire il volume dei laghi risalenti a decenni fa. I risultati sono stati sconcertanti: il 53% dei laghi a livello globale ha subito una diminuzione dell’immagazzinamento dell’acqua. Gli autori confrontano questa perdita con quella del 17° lago Meads, il più grande bacino idrico degli Stati Uniti.

L’impronta dell’uomo è arrivata anche in laghi remoti

Per spiegare le tendenze dei laghi naturali, il team ha sfruttato i recenti progressi nella modellazione dell’uso dell’acqua e del clima. Il cambiamento climatico e il consumo di acqua da parte dell’uomo hanno dominato il calo netto globale del volume dei laghi naturali e le perdite di acqua in circa 100 grandi laghi, ha detto Yao. “Molte delle impronte dell’uomo e del cambiamento climatico sulle perdite d’acqua dei laghi erano sconosciute in precedenza, come il disseccamento del lago Good-e-Zareh in Afghanistan e del lago Mar Chiquita in Argentina”. I laghi delle aree secche e umide del mondo stanno perdendo volume. Le perdite nei laghi tropicali umidi e nei laghi artici indicano tendenze all’inaridimento più diffuse di quanto precedentemente compreso. Yao e i suoi colleghi hanno anche valutato le tendenze di stoccaggio nei bacini idrici. Hanno scoperto che quasi due terzi dei grandi serbatoi della Terra hanno subito perdite significative di acqua per via della sedimentazione che sta dominando il declino dello stoccaggio globale nei bacini esistenti. Nei bacini di lunga data, quelli che si sono riempiti prima del 1992, la sedimentazione è stata più importante della siccità e degli anni di forti precipitazioni.

Inversione di tendenza per una piccola percentuale di laghi

Mentre la maggior parte dei laghi globali si sta riducendo, il 24% ha registrato un aumento significativo dell’acqua immagazzinata. I laghi in crescita tendono a trovarsi nelle aree sottopopolate dell’altopiano tibetano interno e delle Grandi Pianure settentrionali del Nord America e nelle aree con nuovi bacini idrici, come i bacini fluviali dello Yangtze, del Mekong e del Nilo. Gli autori stimano che circa un quarto della popolazione mondiale, 2 miliardi di persone, risieda nel bacino di un lago in via di prosciugamento, indicando l’urgente necessità di incorporare il consumo umano, il cambiamento climatico e l’impatto della sedimentazione nella gestione sostenibile delle risorse idriche. Negli ultimi 20 anni il lago Sevan ha registrato un aumento dell’acqua immagazzinata, che gli autori hanno collegato all’applicazione delle leggi di conservazione sul prelievo dell’acqua a partire dai primi anni 2000. L’interessante studio è stato pubblicato su Science