La NASA vuole arricchire il menu degli astronauti con la produzione di cibo nello spazio

Un’azienda newyorkese, che produce carburante per l’aviazione a emissioni zero, sta portando il menu della cucina interplanetaria in una direzione molto diversa. La sua innovativa strategia culinaria, l’ha portata in finale in un concorso sponsorizzato dalla NASA per incoraggiare lo sviluppo di tecnologie di nuova generazione per soddisfare il fabbisogno alimentare degli astronauti. L’azienda Air Company di Brooklyn, a stretto contatto con il pubblico, ha sperimentato un modo per riciclare l’anidride carbonica espirata dagli astronauti durante il volo per coltivare sostanze nutritive a base di lievito per frullati proteici destinati a nutrire gli equipaggi in missioni di lunga durata nello spazio profondo. “È sicuramente più nutriente del Tang”, ha dichiarato Stafford Sheehan, cofondatore e Chief Technology Officer dell’azienda, riferendosi alla bevanda in polvere resa popolare nel 1962 da John Glenn, quando divenne il primo americano a orbitare intorno alla Terra. Sheehan, che ha conseguito un dottorato in chimica fisica presso l’Università di Yale, ha dichiarato di aver originariamente sviluppato la sua tecnologia di conversione del carbonio come mezzo per produrre alcoli di elevata purezza per carburanti per jet, profumi e vodka. La Deep Space Food Challenge, sponsorizzata dalla NASA, ha spinto Sheehan a modificare la sua invenzione per produrre proteine, carboidrati e grassi commestibili dallo stesso sistema.

La bevanda proteica spaziale unicellulare

La bevanda proteica unicellulare che ha partecipato al concorso della NASA ha la consistenza di un frullato di proteine del siero del latte, ha detto Sheehan. Sheehan ha paragonato il suo sapore a quello del seitan, un alimento simile al tofu ricavato dal glutine del grano, originario della cucina dell’Asia orientale e adottato dai vegetariani come sostituto della carne. Oltre alle bevande proteiche, lo stesso processo può essere utilizzato per creare sostituti più ricchi di carboidrati per pane, pasta e tortillas. La tecnologia AIRMADE brevettata dall’azienda è stata una delle otto vincitrici annunciate questo mese dalla NASA nella seconda fase del concorso alimentare, con un premio di 750.000 dollari. La fase finale del concorso è imminente.

Gli altri vincitori del concorso della NASA

Tra gli altri vincitori figurano: un sistema biorigenerativo di un laboratorio della Florida per allevare verdure fresche, funghi e persino larve di insetti da utilizzare come micronutrienti; un processo di fotosintesi artificiale sviluppato in California per creare ingredienti a base di piante e funghi; e una tecnologia di fermentazione a gas della Finlandia per produrre proteine unicellulari. Fino a 1,5 milioni di dollari di premio saranno divisi tra gli eventuali vincitori finali del concorso. Mantenere gli astronauti ben nutriti per periodi prolungati all’interno dei limitati confini a gravità zero dei veicoli spaziali in orbita terrestre bassa ha rappresentato a lungo una sfida per la NASA. Negli ultimi vent’anni, gli equipaggi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale hanno vissuto con una dieta composta per lo più da pasti confezionati, con alcuni prodotti freschi consegnati durante le regolari missioni di rifornimento.

Coltivare gli ortaggi non basta più agli astronauti

Secondo la NASA, i team della ISS hanno anche sperimentato la coltivazione in orbita di alcuni ortaggi, tra cui lattuga, cavoli, cavolo e peperoncini. Ma l’imperativo di una produzione alimentare autonoma e a basso spreco, che richieda risorse minime, è diventato più pronunciato quando la NASA si è posta l’obiettivo di riportare gli astronauti sulla Luna e di esplorare Marte e oltre. I progressi nella produzione di cibo nello spazio hanno anche applicazioni dirette per nutrire la popolazione terrestre in continua crescita, in un’epoca in cui i cambiamenti climatici rendono il cibo più scarso e più difficile da produrre Il sistema di Sheehan inizia prendendo il gas di anidride carbonica dall’aria respirata dagli astronauti e lo mescola con il gas idrogeno estratto dall’acqua tramite elettrolisi. La miscela di alcol e acqua così ottenuta viene poi immessa in una piccola quantità di lievito per far crescere una scorta rinnovabile di proteine unicellulari e altri nutrienti. In sostanza, ha detto Sheehan, l’anidride carbonica e l’idrogeno formano una materia prima alcolica per il lievito, “e il lievito è il cibo per gli esseri umani”. “Non stiamo reinventando i prodotti”, ha detto Sheehan, “li stiamo solo producendo in modo più sostenibile”.