Il primo MacBook da 12″ sta per diventare “obsoleto”: ecco cosa significa

Apple si prepara ad aggiungere il MacBook originale da 12 pollici alla sua lista di prodotti obsoleti. Succederà il 30 giugno, secondo una nota interna ottenuta da MacRumors. Una volta classificato come obsoleto, il laptop non sarà più idoneo per riparazioni o servizi presso gli Apple Store e i fornitori di servizi autorizzati Apple, poiché le parti non saranno più disponibili.

Apple classifica un prodotto come tecnicamente obsoleto una volta che sono trascorsi più di sette anni da quando l’azienda ha smesso di distribuirlo per la vendita. Il MacBook originale da 12 pollici è stato interrotto nell’aprile 2016 con il rilascio di un modello di seconda generazione con specifiche migliorate, quindi il laptop ha recentemente superato quel limite dei sette anni.

Introdotto nel marzo 2015, il MacBook da 12 pollici presentava un design sottile e leggero che pesava appena due libbre ed era anche il primo notebook di Apple senza ventole. Il prezzo di partenza era di 1,299$, con le specifiche standard del modello originale che includevano un processore Intel Core M dual-core da 1,1 GHz, grafica integrata Intel, 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB.

Gli aspetti chiave del design del MacBook da 12 pollici includevano una singola porta USB-C per la ricarica e il trasferimento dati, un trackpad Force Touch completamente nuovo e un design di batteria a gradini che consentiva di inserire una batteria più grande all’interno del sottile telaio del notebook.

Sfortunatamente, il MacBook da 12 pollici è stato anche il primo modello di MacBook a presentare il famigerato design della tastiera a farfalla di Apple, che è soggetto a guasti ed è stato infine eliminato dall’intera linea di MacBook dopo anni di lamentele e cause legali.