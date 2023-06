Elliot Page rivela: “Un attore mi disse ‘ti sc***rò così capirai che non sei gay'”

Elliot Page ha raccontato un episodio particolarmente scioccante contenuto nella sua autobiografia, in uscita il 6 giugno.

L’autobiografia di Elliot Page, dal titolo Pageboy, uscirà il 6 giugno, e, nel frattempo, sono state rivelate alcune parti del libro. Tra queste, una in particolare, fa notare come l’ambiente in cui si muovesse Elliot Page prima della transizione avesse diverse tossicità.

Ecco cosa ha raccontato l’attore ricordando una festa in cui è avvenuto un avvenimento particolare scioccante:

C’era questo interprete che conoscevo, che mi disse ‘tu non sei gay, questa cosa non esiste. Sei solo spaventata dagli uomini. Ti voglio sc****re, così ti renderai conto di non essere gay’.

Quando alcuni giorni dopo Elliot Page tornò a parlare con questo attore in palestra, facendogli notare il suo comportamento, la sua risposta fu:

Non ho problemi con le persone gay, lo giurò.

E Page gli disse:

Io credo che tu li abbia.

L’attore ha anche dichiarato che cose del genere accadono di continui a persone queer e trans.