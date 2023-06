Cambiamenti nel Team di Sicurezza di Twitter: il responsabile della sicurezza e della qualità degli annunci se ne va

È stato riportato che il responsabile della brand safety and ad quality (sicurezza dei marchi e della qualità degli annunci) di Twitter, A. J. Brown, ha deciso di lasciare l’azienda. Questa è la seconda persona a lasciare la posizione di leader della sicurezza in pochi giorni. Questa ultima partenza rappresenta una sfida crescente per la nuova CEO di Twitter, Linda Yaccarino, anche prima di assumere il suo ruolo. Giovedì, Ella Irwin ha annunciato a Reuters di aver rassegnato le dimissioni dal suo ruolo di vice president of product for trust and safety (vicepresidente del prodotto per la fiducia e la sicurezza) presso l’azienda di social media. Nel suo ruolo, si occupava di moderare i contenuti e rispondere alle domande degli utenti sugli account sospesi. Irwin ha lavorato duramente per garantire che gli annunci pubblicitari non appaiano accanto a contenuti inappropriati. L’annuncio della partenza di Irwin è stato riportato precedentemente da Platformer e dal Wall Street Journal. Dopo che l’amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, ha acquisito Twitter lo scorso ottobre, la piattaforma ha avuto difficoltà a mantenere gli inserzionisti. Essi si mostravano preoccupati per la posizione dei loro annunci dopo che l’azienda aveva licenziato migliaia di dipendenti. L’assunzione di Yaccarino, ex responsabile degli annunci pubblicitari presso NBCUniversal di Comcast, da parte di Musk, indica che la vendita di annunci pubblicitari rimane una priorità per Twitter. Allo stesso tempo, Twitter anche se sta lavorando per aumentare le entrate derivanti dagli abbonamenti.