Anche la Spagna ha il suo razzo riutilizzabile, ma il lancio deve essere ripetuto

La startup spagnola PLD Space ha dovuto annullare il lancio di prova del suo primo razzo suborbitale riutilizzabile a causa dei venti ad alta quota secondo quanto riportato da Reuters. La compagnia ha spiegato che i forti venti non avrebbero garantito una condizione sicura per il lancio; quindi, hanno deciso di posticiparlo e riprovare nei prossimi giorni. Questo test rappresenta un importante passo avanti nella corsa per portare i piccoli satelliti nello spazio e conquistare una fetta di un mercato potenziale del valore di mille miliardi di dollari. La Spagna è il primo Paese in Europa occidentale ad avere una società privata che lancia un razzo da un centro di ricerca aerospaziale militare a Huelva, nel sud del paese. Questo evento avrebbe rivestito particolare importanza dato il fallimento del lancio di un razzo orbitale da parte di Virgin Orbit dalla Gran Bretagna all’inizio dell’anno.

Lanciare Miura 1 per prepare il terreno a Miura 5

Il razzo di PLD Space, chiamato “Miura 1” in onore di una razza di tori da combattimento, ha un’altezza equivalente a un edificio di tre piani e può trasportare un carico di 100 kg. Oltre a questo, può anche essere utilizzato per condurre esperimenti in condizioni di gravità zero. Lo scopo principale di questo test è raccogliere il maggior numero possibile di dati per lo sviluppo del razzo “Miura 5”, che sarà un razzo orbitale e verrà testato presso un centro spaziale situato nella Guyana francese. L’Europa sta concentrando i suoi sforzi per sviluppare le proprie capacità di inviare piccoli satelliti nello spazio e l’obiettivo è quello di creare una solida infrastruttura per consentire il lancio di satelliti più piccoli e aumentare le opportunità di sfruttamento dello spazio. PLD Space è solo una delle molte aziende che stanno lavorando verso questo obiettivo, ma il suo razzo “Miura 1” rappresenta un passo significativo nella giusta direzione. Se riusciranno a superare gli ostacoli tecnici e le sfide che incontreranno lungo il percorso, potrebbero diventare una forza trainante nel settore delle tecnologie spaziali, contribuendo allo sviluppo di nuove scoperte scientifiche e applicazioni commerciali.