Spider-Man 4: Tom Holland dichiara che il film è alle prime fasi di sviluppo

Sembra proprio che Spider-Man 4 si farà. Nonostante dopo l’uscita di Spider-Man: No Way Home l’interprete Tom Holland sembrasse incerto sul suo futuro nella saga, ora è stato lui stesso a rivelare che la lavorazionedel film è alle su prime fasi di sviluppo.

Ecco che cosa ha detto:

Non posso parlarne, però posso dire che ci sono stati degli incontri. Però è stato fermato tutto per essere solidali con gli sceneggiatori in sciopero. Ci sono state diverse riunioni riguardo a Spider-Man 4, ma siamo ancora nelle prime fasi della lavorazione.

Proprio ieri Amy Pascal, la produttrice Sony che si è occupata fino ad ora dei film dello Spiderverso e di quelli dell’MCU, ha dichiarato che Spider-Man 4 si farà, ma che lo sciopero degli sceneggiatori ha bloccato la produzione.

I fan sono incuriositi all’idea di capire cosa è accaduto dopo il particolare finale di Spider-Man: No Way Home, con un Peter Parker in giro per una New York stravolta dopo gli eventi del film.