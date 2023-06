Linde Material Handling: innovazione ecologica per la logistica di magazzino

L’azienda Linde Material Handling ha abbracciato il motto “Green Performance”, promuovendo lo sviluppo di tecnologie efficienti ed ecocompatibili che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2. L’offerta green di Linde MH è estremamente diversificata e comprende modelli di carrelli ad alte prestazioni con batterie agli ioni di litio, nonché la prima pila autocombustibile. Inoltre, l’azienda fornisce soluzioni per la ricarica e il riciclaggio delle batterie, insieme a carburanti a base di olio vegetale idrotrattato e servizi di consulenza supportati da software.

Leonardo Lanza, Product Specialist di Linde Material Handling, ha dichiarato:

La ricerca di soluzioni energetiche sostenibili ed efficienti pone importanti sfide ai nostri clienti. Già oggi i carrelli elevatori e le attrezzature per il magazzino possono contribuire significativamente alla riduzione delle emissioni di gas serra, offrendo prestazioni elevate e un contenimento dei costi. Con il programma Green Performance, desideriamo offrire ancora più alternative ai nostri clienti, aiutandoli a individuare la soluzione green più adatta a loro. Ad esempio, per i clienti che preferiscono i carrelli diesel, offriamo la possibilità di utilizzare l’olio vegetale idrogenato (HVO), che riduce fino al 90% le emissioni di CO2 dei mezzi.

Linde MH promuove lo sviluppo di tecnologie green non solo per i carrelli, ma anche per i software. Recentemente, l’azienda ha compiuto un passo importante verso l’ecocompatibilità estendendo la famiglia di modelli di carrelli elevatori elettrici Linde X. Questi modelli, dotati di batterie agli ioni di litio, sono in grado di eguagliare le prestazioni e l’affidabilità dei carrelli a combustione. Privi di emissioni, ergonomici, silenziosi e facili da manutenere, i carrelli Linde X rappresentano l’alternativa perfetta ai carrelli a diesel.

Lanza spiega inoltre che grazie al sistema Linde HyPower, l’azienda ha sviluppato una rivoluzionaria tecnologia di pile a combustibile, robusta, potente e facile da utilizzare. In questo modo, Linde Material Handling offre una soluzione completa “one stop shop” per il settore delle attrezzature per magazzino, che include veicoli, sistemi di pile a combustibile e assistenza.

L’approccio green di Linde MH rappresenta un impegno tangibile per l’ambiente e fornisce ai clienti del settore della logistica la possibilità di adottare soluzioni sostenibili e all’avanguardia, riducendo l’impatto ambientale delle operazioni di magazzino.