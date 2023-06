LEGO Marvel: lo scudo di Captain America disponibile dall’1 agosto

Sul sito ufficiale di LEGO è possibile prenotare lo scudo di Captain America, un pezzo che farà contenti gli appassionati Marvel legati anche alla storica casa dei mattoncini. Si tratta di un pezzo in vendita a 209,99 euro.

Ecco alcune immagini dello scudo di Captain America della LEGO.

Il modello è composto da 3.128 pezzi, e misura 47 cm di diametro e poggia su un supporto che incorpora una targhetta. Lo scudo poggia su un supporto che incorpora una targhetta e viene fornito con una minifigure di Captain America con il proprio scudo e il martello di Thor, Mjölnir.

Per maggiore comodità coloro che acquisteranno il pezzo avranno a disposizione una versione digitale delle istruzioni per la costruzione del set, che sarà disponibile sull’app LEGO® Builder. In questo modo si potranno avere a disposizione degli strumenti digitali per ingrandire e ruotare i modelli in 3D, salvare i set e monitorare i progressi.

Ricordiamo che è in lavorazione un nuovo film su Captain America, in cui vedremo per la prima votla sul grande schermo il personaggio di Sam Wilson raccogliere lo scudo di Cap.