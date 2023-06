Edifici sostenibili: rigenerazione urbana e comfort abitativo

Un nuovo evento fornirà spunti utili per imprese, progettisti, geometri, ingegneri e architetti per pianificare e realizzare interventi di rigenerazione urbana.

Giovedì 8 giugno 2023, Napoli sarà la sede del quarto evento di Saie Lab, ospitato presso il Complesso Monumentale Donnaregina – Museo Diocesano. Durante l’evento, saranno affrontati i temi della Rigenerazione Urbana e del Comfort Abitativo. Saie Lab, un’iniziativa ideata da Senaf per facilitare il contatto diretto tra professionisti e mercato, rappresenta un’occasione di avvicinamento a Saie – La Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti. Si tratta di sessioni tecniche in presenza della durata di mezza giornata, incentrate su un tema specifico del settore e di interesse per il territorio.

L’evento di Napoli è organizzato in collaborazione con Federcostruzioni e con il patrocinio di importanti istituzioni come Ance Campania, Acen, Cfs Napoli, Cifi, Oice, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli, Ordine degli Ingegneri di Napoli, Uni e Università degli Studi di Napoli Federico II. Saie Lab Napoli offrirà testimonianze da parte di aziende, professionisti e istituzioni che condivideranno le proprie esperienze e discuteranno sull’importanza del “saper fare”. Saranno presentati interventi tecnici che riguardano la riqualificazione dell’area urbana, con particolare attenzione alla rendere più abitabili le città, soprattutto le periferie. Verranno presentati progetti di recupero che hanno portato a evidenti miglioramenti nella qualità della vita, sia dal punto di vista sociale, economico che ambientale.

L’evento fornirà spunti utili per imprese, progettisti, geometri, ingegneri e architetti per pianificare e realizzare interventi di rigenerazione urbana. Saranno presentate strategie, idee e strumenti che contribuiscono all’evoluzione delle città, nonché tecnologie, sistemi costruttivi e prodotti che accelerano e semplificano il processo di rigenerazione urbana. Saranno anche illustrate soluzioni innovative applicabili negli interventi di recupero.

La partecipazione al Saie Lab Napoli permetterà di conoscere progetti di recupero utili per pianificare e realizzare interventi di rigenerazione urbana, approfondire le strategie, le idee e gli strumenti per il progresso delle città, confrontarsi su tecnologie e prodotti che semplificano il processo di rigenerazione urbana e aggiornarsi su soluzioni innovative applicabili nei progetti di recupero.

I partecipanti riceveranno 3 crediti formativi professionali (Cfp) dall’Ordine degli Ingegneri di Napoli e 3 Cfp per gli Architetti partecipanti. Durante l’evento, saranno presentati anche i dati territoriali dell’Osservatorio Saie, con analisi congiunturali e previsionali delle aziende locali del settore delle costruzioni. L’ingresso all’evento è gratuito, previa registrazione e fino ad esaurimento posti disponibili.