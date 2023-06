Webb scopre un’enorme “marea” d’acqua che alimenta Saturno sulla luna Encelado

La recente scoperta fatta dalla missione Webb riguarda una caratteristica sorprendente di Encelado, una delle lune ghiacciate di Saturno conosciuta come mondo oceanico. Webb ha rivelato l’esistenza di un getto di vapore acqueo lungo circa 20 volte la dimensione della luna stessa, diverso dai geyser precedentemente osservati. Questo getto si estende attorno al pianeta come una ciambella o un toroide per circa 9,7 mila chilometri. Inoltre, grazie alla vasta copertura e alla sensibilità della lunghezza d’onda del telescopio spaziale, gli scienziati hanno misurato la quantità di acqua rilasciata da questo getto: circa 300 litri al secondo, di cui il 70% alimenta il sistema idrico di Saturno.

Encelado è stata scoperta da Herschel nel 1789, ma è stato solo grazie alle sonde Voyager e successivamente alla missione congiunta Cassini della NASA, dell’ESA e dell’ASI, che abbiamo ottenuto informazioni più dettagliate sulla sua natura. Gli scienziati ora si aspettano che le straordinarie scoperte fatte da Webb, insieme alle prossime missioni, possano rivelare possibili forme di vita nella composizione dell’oceano sottostante di Encelado. Questa nuova scoperta sottolinea l’importanza di continuare l’esplorazione spaziale e le missioni di ricerca per approfondire la nostra comprensione dell’universo e cercare segni di vita oltre la Terra. Webb continua a fornire dati preziosi e stimolare ulteriori domande sulle origini e la complessità del nostro sistema solare.