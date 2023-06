Spider-Man 4: il progetto è sospeso a causa dello sciopero degli sceneggiatori

Spider-Man 4, il nuovo capitolo della saga cinematografica dell’MCU con Tom Holland e Zendaya, si farà, lo ha confermato la produttrice Amy Pascal, che però ha dichiarato che attualmente la produzione è in sospeso.

Ecco le sue parole:

Certo che faremo un altro film. Ci stiamo lavorando sopra, anche se, in questo momento, a causa dello sciopero degli sceneggiatori, nessuno sta lavorando in questa situazione. Noi siamo in supporto di questa causa, ed appena si risolveranno le cose inizieremo a lavorarci.

Il boss di Sony, Tom Rothman, è stato, invece più sibillino sul futuro della saga, ed ha dichiarato:

Se vi dicessi qualcosa dovrei uccidervi.

Di certo c’è che dopo l’uscita di Spider-Man: No Way Home il successo generato dal film ha sicuramente spinto la Sony a progettare un piano per portare avanti la saga. Il lungometraggio è arrivato a quasi due miliardi d’incassi. E l’apertura del multiverso Marvel e del Ragnoverso ha entusiasmato gli appassionati della Casa delle Idee, e non solo.