L’Estate più Calda, teaser trailer del film Original per Prime Video

Prime Video presenta oggi il teaser trailer del suo nuovo film Original italiano, L’Estate più Calda: la pellicola è diretta da Matteo Pilati e interpretata da Gianmarco Saurino, Nicole Damiani, Alice Angelica, Nino Frassica, Stefania Sandrelli, Michela Giraud e Giuseppe Giofrè. Il film, una storia d’amore fra due ragazzi profondamente idealisti, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 6 luglio.

L’Estate più Calda è prodotto da Notorious Pictures e Amazon Studios, in collaborazione con Rufus Film. Inoltre, il nuovo singolo di Francesca Michielin “Fulmini addosso” (Columbia Records/Sony Music Italy), fuori dal 9 Giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali, è il brano originale di L’Estate più Calda. La cantante, cantautrice e polistrumentista italiana si presta così, ancora una volta, a colonne sonore cinematografiche. Prime Video, dal canto suo, sta dando voce a molteplici, ambiziose produzioni italiane: già contando solo giugno vedremo cose come Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget (dei The Jackal), la serie Love Club, Aurora Leone: Una famiglia a pretesto, Da grandi; ricordiamo, inoltre, che il prossimo capitolo della saga spyverse di Citadel sarà Diana, con protagonista Matilda De Angelis e in arrivo nel 2024.

Leggi anche: