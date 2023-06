Facebook multato per oltre un miliardo di dollari in una causa sulla privacy

Sembra che Facebook sia in causa con l’UE per la trasmissione dei dati degli utenti europei agli Stati Uniti. La causa ammonta a 1,2 miliardi di euro. Secondo Tutanota, la società di social media sta cercando di intraprendere un’azione legale per impugnare la multa. Tuttavia, questa multa è stata elaborata già da molto tempo. Due personaggi chiave per la definizione di questa accusa sono Max Schrems e il segnalatore di illeciti della NSA Edward Snowden. Schrems ha fatto causa a Facebook anni fa per questo trasferimento di dati, e gli sforzi sono finalmente giunti a buon fine. Naturalmente, Edward Snowden è noto per aver rilasciato informazioni che indicavano che i servizi segreti statunitensi potevano ottenere facilmente dati da servizi come Facebook, violando le politiche stabilite nel Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati. Dieci anni dopo la diffusione delle informazioni di Snowden, l’autorità irlandese per la protezione dei dati ha finalmente esercitato una pressione sufficiente per comminare una multa al gigante dei social media. La multa è da record: il precedente record era detenuto da Amazon, che era stata multata per 746 milioni di euro.

È la sesta multa per la società di Facebook

Oltre alla multa, Facebook deve anche interrompere il trasferimento di dati europei negli Stati Uniti e ha sei mesi di tempo per farlo. Naturalmente la società di social media si oppone alla sanzione; quindi, sarà interessante vedere come si pronunceranno i tribunali in merito a eventuali ricorsi. In ogni caso, non è certo la prima volta che l’azienda viene multata a causa delle norme europee di conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati. Dall’introduzione del Regolamento generale sulla protezione dei dati nel 2018, Facebook è stata multata per ben quattro miliardi di euro; quindi, si potrebbe pensare che l’azienda abbia già imparato la lezione. In realtà, l’azienda entra nella top ten delle più grandi multe GDPR per ben sei volte. Oltre a questa nuova multa da 1,2 miliardi di euro, l’azienda è stata multata per 405 milioni di euro, 390 milioni di euro, 265 milioni di euro e 60 milioni di euro in occasioni diverse. Tra le altre aziende che compaiono nella lista figurano la già citata Amazon, WhatsApp (di proprietà di Facebook) e Google. È chiaro che il gigante dei social media non è disposto a cedere di un centimetro quando si tratta di regolamenti GDPR, e questa battaglia sembra destinata a continuare. Finora l’azienda ha gestito le multe, ma sembra che nemmeno una delle più grandi aziende del mondo sia disposta a sborsare oltre un miliardo.

Cosa pretende l’Europa

In conformità con il Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (GDPR), l’azienda dovrebbe fornire agli utenti di Instagram, Facebook e WhatsApp una chiara opzione Sì o No per acconsentire o rifiutare la raccolta dei dati. Poiché l’azienda si basa in larga misura sui dati come attività commerciale, sembra improbabile che sia disposta a cedere su questo fronte. Sembra improbabile che molte persone si dispiacciano per Facebook in questo scenario. Tuttavia, dovremo aspettare e vedere se i tribunali saranno disposti a prendere le parti dell’azienda di social media. Cercheremo di aggiornati sull’evolversi della situazione.