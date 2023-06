Epic Games Store: Midnight Ghost Hunt è il gioco gratis di oggi 1 giugno 2023

Epic Games Store ha svelato il nome del misterioso gioco gratis disponibile a partire da oggi, 1 giugno 2023. Si tratta di Midnight Ghost Hunt. Il gioco è un action multiplayer asimmetrico che ci pone nei panni di fantasmi o cacciatori di fantasmi all’interno di varie ambientazioni come case infestate e simili. Leggiamo la descrizione ufficiale:

Spiriti irrequieti infestano le stanze, immobili e in attesa in una serie di luoghi maledetti. I cacciatori di fantasmi sono incaricati di eliminarli e sono armati fino ai denti con tecnologie anti-spettrali in grado di spedire qualsiasi fantasma in un altro regno! Gioca sia nei panni dei fantasmi che dei cacciatori di fantasmi in questa caotica sfida 4 contro 4 tra morti e vivi.

Nei panni di un fantasma, dovrai nasconderti assumendo l’aspetto di oggetti quotidiani innocui per sfuggire ai cacciatori… Ma quando questi ti volteranno le spalle, aggrediscili con un bombardamento telecinetico scagliando loro tutti gli oggetti possibili. Nessuna sedia, lampada e orologio a pendolo del nonno è un semplice pezzo di arredamento in questo frenetico gioco ricco d’azione.

E non finisce qui… quando l’orologio batte la mezzanotte, inizia l’ora delle streghe e i cacciatori diventano le prede. Le carte in tavola cambiano e ora i fantasmi si sovraccaricano. I cacciatori avranno a disposizione solo un periodo di tempo limitato per sopravvivere.

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente i giochi su Epic Games Store, vi basta accedere all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta completato il download, la copia digitale dei titoli rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarli sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.