Diablo 4, svelati i prezzi delle microtransazioni: scatta la polemica per il costo elevato

Spuntano in rete le prime immagini dello store interno di Diablo IV ed è già polemica per i prezzi delle microtransazioni. Stando a quanto rivelato dal leak, il listino prezzi relativo agli oggetti cosmetici acquistabili sarebbe tutt’altro che economico. Ad esempio, un set armatura per il negromante richiederebbe 2.800 platinum per essere acquistato. Considerando che il Battle Pass dovrebbe costare circa 1.000 platinum, equivalenti a circa 10 dollari, in base a quanto riferito dalla stessa Blizzard, è facile prevedere che il set in questione possa dunque aggirarsi intorno ai 28 dollari.

Ancora, in un’altra immagine è possibile vedere un altro set armatura con cavalcatura proposto ad un prezzo di 1.600 platinum, ovvero 16 dollari circa. Tale notizia ha ovviamente generato non poche polemiche, con i giocatori che si sono riversati sui social per esprimere per proprio disappunto circa la politica prezzi della compagnia ritenuta persino “folle”. Del resto, parliamo pur sempre di un prodotto venuto a prezzo pieno e non di un free-to-play, ed è normale che in un contesto del genere la decisione di alzare notevolmente i prezzi acquisisca un certo peso.

Vi ricordiamo, però, che quelle riportate restano comunque informazioni non ufficiali e quindi per avere un quadro preciso dell’offerta dello store in termini economici dovremo attendere l’uscita.

Diablo IV sarà disponibile dal 6 giugno 2023 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

