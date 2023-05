Shattered Heaven: da oggi in early access il roguelike strategico tutto italiano

Shattered Heaven, il roguelike strategico sviluppato in Italia da Leonardo Productions è disponibile in accesso anticipato da oggi su Steam.

Lo scenario dei videogiochi in Italia è (finalmente) ormai in costante crescita e vede talentuosi sviluppatori sfidare le convenzioni per creare esperienze di gioco uniche quanto svincolate dai limiti imposti dalle aspettative e dalla concorrenza straniera più blasonata. Testimone di questa tendenza è sicuramente Leonardo Productions, lo studio di sviluppo indipendente dalle radici italiane che dopo il successo di Dry Drowning – visual novel investigativa ambientata in un universo distopico – ha amplificato le proprie energie fino a esplorare nuovi orizzonti creativi con il nuovissimo Shattered Heaven.

Dedizione e sperimentazione hanno portato alla creazione di un roguelike strategico con combattimenti in stile card game e meccaniche di ruolo che si fa portavoce di un florido momento storico di espansione digitale. Con il supporto di Leonardo Interactive, publisher attualmente impegnato anche nello sviluppo di Daymare 1994: Sandcastle (prequel di Daymare: 1998, titolo italiano che ha ottenuto un grande consenso a livello globale), Shattered Heaven è disponibile da oggi 31 maggio in early access, in esclusiva su Steam.

Come illustrato nel trailer di lancio, Shattered Heaven nasce da una genuina inclinazione verso la sperimentazione e si distingue non solo per la sua ricercata commistione di generi e gameplay, ma anche per una struttura narrativa che pone al centro dell’attenzione temi maturi e di inclusione, affidati a personaggi dalle mille sfaccettature e incorniciati da un contesto crudo e spietato. In un mondo sconsacrato e sepolto nella cenere, l’umanità si è macchiata del crimine di aver tradito Dio, causando la sua caduta e ritrovandosi pertanto maledetta. In uno scenario fantasy e post apocalittico, quattro fazioni sono chiamate a combattere per la sopravvivenza, offrendo una vestale in sacrificio per compiere un rituale sanguinoso e crudele noto come Guerra dell’Ascensione.

A impreziosire la particolare cura e l’attenzione per l’aspetto narrativo, materia cara agli sviluppatori di Leonardo Productions, si sovrappone un gameplay stratificato, ricco di elementi. Nel corso dell’esplorazione di complessi dungeon su più livelli, sarà infatti possibile prendere il controllo di una squadra composta da tre differenti personaggi, ciascuno con il proprio esclusivo mazzo di carte e abilità che renderanno l’esperienza di gioco personalizzabile in base alle modalità preferite dal giocatore. Non manca inoltre uno strutturato segmento dedicato allo sviluppo dei personaggi e alla gestione delle risorse in perfetto stile gioco di ruolo. La natura roguelike del titolo, inoltre, arricchisce di ulteriore varietà e profondità ogni partita, rendendo le spedizioni sempre diverse e aumentando a dismisura il livello di rigiocabilità.

Il lancio in accesso anticipato di Shattered Heaven rappresenta un’opportunità unica per i giocatori di partecipare attivamente allo sviluppo del gioco, poiché durante questa fase, della durata di qualche mese, gli sviluppatori accoglieranno i feedback degli utenti permettendo loro di plasmare meglio l’esperienza finale. Modalità e feature aggiuntive sono già in programma e verranno implementate gradualmente per rispecchiare il più possibile la volontà e le preferenze dei giocatori. Saranno inoltre disponibili regolari aggiornamenti e miglioramenti che garantiranno un’evoluzione continua basata sui commenti e le richieste della community.

