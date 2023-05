Offerte Amazon: PS VR2 disponibile in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per PS VR2, con un risparmio aggiuntivo che si attiva la check out. Vediamo i dettagli della promozione.

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare PS VR2 a prezzo scontato. Il visore è disponibile ora al prezzo di 555,74€, attivando lo sconto aggiuntivo di 29,26€ al momento del check-out. Potete acquistare il prodotto cliccando sul box che trovate qui sotto:

Il prezzo consigliato per questo prodotto è di 599€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla paittaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

PS VR2 è il nuovo visore di Sony per PlayStation 5 e non funziona senza la console. Include i due controller e tutti i cavi necessari per il collegamento alla PlayStation.

