Il visore AR/VR di Apple avrà una luminosità di picco di 5000 nit, cioè un’enormità

Secondo numerosi rumor, il visore AR/VR, che Apple presenterà per la prima volta alla Worldwide Developers Conference della prossima settimana, avrà dei display micro OLED 4K con una risoluzione totale di 8K. Oggi l’importante analista Ross Young ha condiviso alcune specifiche aggiuntive che forniscono alcuni dettagli su come funzioneranno gli occhiali.

Ogni display avrà una dimensione di 1,41 pollici in diagonale e offrirà oltre 5000 nit di luminosità e 4000 pixel per pollice. Con una luminosità di circa 5000 nit o superiore, gli occhiali AR/VR di Apple supporteranno i contenuti HDR o ad alta gamma dinamica, cosa non comune per gli attuali visori VR disponibili sul mercato. Ad esempio, il Meta Quest 2 ha una luminosità massima di circa 100 nit e non offre l’HDR, mentre l’HoloLens 2 offre una luminosità di 500 nit. L’headset PSVR 2 di Sony ha una luminosità di circa 265 nit ed è dotato di una funzione HDR pubblicizzata quando collegato a un display HDR.

Secondo Young, i 5000 nit si riferiscono probabilmente alla luminosità di picco, il che significa che non accecheranno gli utenti, ma offriranno invece un contrasto superiore, colori più luminosi e maggiori dettagli rispetto ad altri visori disponibili sul mercato. Per i display SDR, la luminosità di picco spesso indica le prestazioni di un display in ambienti con luce intensa, poiché è paragonabile alla luminosità massima, ma per i display HDR è una misura di come un display rappresenta colore e contrasto.

Per fare un confronto, i televisori di fascia alta offrono una luminosità di circa 2000-5000 nit. Samsung, ad esempio, ha un televisore da 98 pollici che può raggiungere i 5000 nit, oltre ai televisori Neo QLED che offrono una luminosità di picco di 4000 nit.