“Il Rotten Tomatoes di YouTube”, un nuovo sito permette di recensire i content creator e i loro canali

È possibile dare un punteggio, da 1 a 5, a qualsiasi canale su YouTube. Ovviamente avrà senso solo se sarà in grado di attrarre migliaia di recensori.

All’inizio di questa settimana, un utente deluso per la rimozione del conteggio dei “mi piace” e “non mi piace” su YouTube è accorso su Reddit per promuovere un suo nuovo progetto: si chiama Favoree ed è un sito che consente di valutare ogni canale. Invece di limitarsi a permetterti di valutare un canale con un pollice su o giù, Favoree ti consente di valutare ogni creatore di contenuti con una valutazione che va da 1 a 5 stelle. Puoi anche scrivere una recensione articolata per permettere agli altri utenti di comprendere le ragioni dietro al tuo voto.

Il sito è piuttosto recente, dunque al momento sono presenti solamente poche recensioni ed è possibile trovare i punteggi di solamente una manciata di canali di YouTube. La pagina di ogni canale include una breve descrizione sul tipo di video che ospita, sono presenti, poi, alcuni video particolarmente rappresentativi (come quelli che hanno ottenuto più visualizzazioni), alcune parole chiave e, quindi, le recensioni scritte dagli utenti.

L’idea è estremamente simpatica, ma è evidente che il suo eventuale successo dipenderà esclusivamente dalla sua capacità di attrare migliaia di utenti interessati non solo a scrivere nuove recensioni, ma anche a consultare il parere scritto da altri utenti. Non è poi così improbabile: su internet le piattaforme partecipative funzionano quasi sempre molto bene, basti pensare alle tante “wiki apocrife”, create dai fan e puramente basate sulla partecipazione degli utenti, che offrono centinaia di pagine di approfondimento su una determinata serie TV o saga di videogiochi, film o libri. YouTube è una delle piattaforme più utilizzate al mondo ed esiste un nutrito gruppo di utenti interessato ad ogni retroscena sugli youtuber e con opinioni molto forti su quello o quell’altro content creator. Insomma, non ci sentiamo di escludere che – effettivamente – esistano persone interessate a recensire i canali di YouTube.