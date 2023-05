Il primo Google Chromecast va in pensione: stop a nuovi aggiornamenti, la fine di un’era

ufficialmente la fine di un'era per il primo Google Chromecast: il modello di prima generazione non riceverà più aggiornamenti o supporto.

È ufficialmente la fine di un’era per il primo Google Chromecast: il modello di prima generazione non riceverà più aggiornamenti o supporto, secondo quanto riportato da 9to5Google. Chromecast è arrivato sulla scena nel 2013, presentandosi come un inedito dispositivo delle dimensioni di una chiave che prometteva di fornire un’esperienza Smart TV per meno di 40€.

In un comunicato pubblicato sul sito informativo di Chromecast, Google ha affermato che “Il supporto per Chromecast (1ª gen) è terminato, il che significa che questi dispositivi non riceveranno più aggiornamenti software o di sicurezza e Google non fornisce assistenza tecnica per essi. Gli utenti potrebbero notare una degradazione delle prestazioni”. L’ultima volta che Google ha aggiornato la pagina di supporto di Chromecast è stata ad aprile, il che significa che l’annuncio è passato inosservato per un po’ di tempo.

Da parte di Google, il ritiro completo del Chromecast originale, che ha dieci anni, era atteso da tempo. Dal 2019 Google non ha praticamente più rilasciato nuovi aggiornamenti, fatta eccezione per alcune patch minori dedicate alla sicurezza. Ora non riceverà più nemmeno queste. L’ultimo aggiornamento risale a novembre 2022 ed è stato il primo dopo tre anni.

Se avete ancora il Chromecast di prima generazione, potrebbe essere il momento giusto per passare ad uno dei modelli più recenti: