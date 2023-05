Epic Games Store: il misterioso gioco gratis dell’1 giugno 2023 è stato svelato in anticipo?

Il gioco gratis del 1 giugno 2023 elargito da Epic Games Store potrebbe esser stato svelato in anticipo. Alcuni giocatori sarebbero riusciti a individuarlo grazie ad alcuni indizi presenti in un teaser pubblicato dall’account twitter del negozio. Il breve filmato, che trovate qui sotto, mostra in rapida successione alcune icone legate al gioco gratuito in arrivo domani. In questo caso specifico ad esempio è possibile intravedere un coltellino svizzero, una sorta di radar portatile, un orologio e altri.

Stando a quanto riportato da alcuni utenti, il gioco in questione dovrebbe essere Midnight Ghost Hunt. Come potete vedere dall’immagine riportata qui sotto, infatti, le icone presenti nel teaser si ricollegano proprio a quelle del gioco. Salvo sorprese, dunque, il gioco gratis del primo giugno dovrebbe essere proprio questo.

Midnight Ghost Hunt è un action multiplayer asimmetrico che ci pone nei panni di fantasmi o cacciatori di fantasmi all’interno di varie ambientazioni come case infestate e simili. Il gioco è strutturato come una sorta di sparatutto in soggettiva basato sull’uso di armi poco convenzionali. “Nei panni di un fantasma, dovrai nasconderti assumendo l’aspetto di oggetti quotidiani innocui per sfuggire ai cacciatori… Ma quando questi ti volteranno le spalle, aggrediscili con un bombardamento telecinetico scagliando loro tutti gli oggetti possibili. Nessuna sedia, lampada e orologio a pendolo del nonno è un semplice pezzo di arredamento in questo frenetico gioco ricco d’azione.” recita la descrizione ufficiale.

Vi ricordiamo, prima di lasciarvi, che durante il periodo dei Mega Saldi Epic Game Store continuerà a mantenere i suoi giochi gratis segreti fino al momento dell’annuncio, come ha fatto in passato durante tutto il periodo della promozione.