Amnesia: The Bunker, nuovo video fa una panoramica delle caratteristiche del gioco

Frictional Games ha pubblicato un nuovo video in cui riassume gli elementi chiave di Amnesia: the Bunker. Vediamo il filmato.

Frictional Games ha pubblicato un nuovo video in cui riassume i 3 elementi chiave di Amnesia: The Bunker. Nel filmato, che trovate qui sotto, il creative lead dello studio ci spiega le caratteristiche primarie dell’esperienza proposta. Il primo elemento è l’esplorazione, un aspetto attorno cui ruota l’intera avventura del protagonista. Avendo poche risorse a disposizione, il giocatore dovrà sperimentare il più possibile per superare gli ostacoli con gli oggetti a disposizione.

Il secondo elemento chiave, invece, sono i tre livelli di difficoltà, che consentono ai giocatori di vivere l’esperienza in base alle proprie esigenze e possibilità. Il team di sviluppo raccomanda di giocare in modalità normale, la più bilanciata, ma volendo si può giocare anche in modalità difficile, che offrirà una sfida supplementare.

Il terzo elemento, infine, è la rigiocabilità. Il team ha lavorato molto su quest’aspetto. Nel corso dell’avventura, infatti, il giocatore si troverà di fronte a situazioni sempre differenti che varieranno in base alle sue scelte. Ogni partita dunque sarà differente e questo renderà l’esperienza interessante da giocare più volte.

Ricordiamo che Amnesia: the Bunker è il nuovo capitolo della celebre serie di Frictional Games. Il gioco, ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, ci metterà nei panni di Henri Clement, un soldato che si ritrova bloccato in un bunker apparentemente abbandonato. Si tratta sostanzialmente di un horror con elementi sandbox, che ci permetterà di fare diverse le nostre scelte, a fronte di elementi che cambieranno a ogni partita, come gli oggetti e risorse.

Amnesia: The Bunker uscirà il 6 giugno 2023 su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X e S. Sarà disponibile dal lancio anche su Xbox Game Pass.