“A nessuno frega un c*** del cambiamento climatico”, dice Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger sostiene che lo sforzo globale per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sia ostacolato dal suo fondamentale problema di comunicazione. “Finché continueranno a parlare di cambiamenti climatici globali, non andranno da nessuna parte. Perché a nessuno importa un c***o di questo”, ha detto Schwarzenegger al corrispondente di “Sunday Morning” di CBS, Tracy Smith, in un profilo andato in onda domenica.

“Quindi, secondo me, dovremmo semplicemente rivedere il linguaggio e comunicare in modo diverso, e più efficace, il problema: stiamo parlando di inquinamento, gente. L’inquinamento provoca i cambiamenti climatici e l’inquinamento ti può uccidere”, ha detto l’attore che ha prestato il volto a Terminator ed è stato il Governatore della California.

L’attore 75enne è diventato uno dei più attivi e prolifici testimonial della campagna globale contro il cambiamento climatico, anche grazie al suo ruolo di presentatore dell’Austrian World Summit, una conferenza globale sulle sfide legate al clima.

«Voglio un corpo sano e una Terra sana. È questa la mia crociata», ha dichiarato l’attore 75enne nel corso di una recente intervista con una TV americana.

“Sono in missione per ridurre le emissioni di gas serra in tutto il mondo”, ha detto Schwarzenegger alla CBS, “perché mi interessa avere un corpo sano e una Terra sana. Per questo sto combattendo. Ed è la mia crociata”.