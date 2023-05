Zelda: Tears of the Kingdom, due ragazzi si sono fatti assumere come corrieri con il solo scopo di rubare il gioco

Due ragazzi giapponesi si sono fatti assumere come corrieri con lo scopo di rubare The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom per giocarci prima dell'uscita.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è al centro di una bizzarra storia che vede protagonisti due aspiranti corrieri. In base a quanto riportato dalla testata nipponica Bunshun, sembra che due ragazzi giapponesi si siano fatti assumere da una ditta di trasporti con il solo ed unico scopo di entrare all’interno del magazzino e rubare una copia di Tears of the Kingdom per poterci giocare prima dell’uscita.

I due ragazzi avrebbero dovuto consegnare alcune alcune copie di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, già presenti dunque in magazzino da qualche giorno, al day one. Ma a quanto pare le cose sarebbero andate molto diversamente.

Una volta arrivate le copie in magazzino, i ragazzi avrebbero letteralmente fatto perdere le loro tracce senza alcuna spiegazione. Stando a quanto riportato dalla testata, il loro capo avrebbe provato a contattare la madre di uno di loro, la quale ha rivelato che i due ragazzi erano a casa e stavano giocando proprio a Zelda Tears of the Kingdom, che avevano prontamente rubato dal magazzino.

Uno dei due ragazzi avrebbe infine confessato che l’assunzione altro non era che parte di un diabolico piano che aveva come scopo appunto l’ottenimento del gioco prima del lancio. I due ovviamente sono stati licenziati e condannati inoltre ad un risarcimento per il danno provocato all’azienda.

Insomma, sebbene tutto sia finito per il meglio, non si può non ammettere che questa storia, per quanto surreale, susciti una certa ilarità soprattutto per l’ingenuità dimostrata da questi due furfanti improvvisati e per la facilità con cui sono stati scoperti.