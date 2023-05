WhatsApp come Zoom e Microsoft Teams: arriva la condivisione dello schermo

La nuova funzione sarà supportata durante le videochiamate. Attualmente è in fase di testing ma a breve sarà disponibile per tutti.

L’ultima versione di WhatsApp prende spunto dalle piattaforme di videochiamate orientate al lavoro come Zoom e Microsoft Teams. L’app di messaggistica sta implementando gradualmente una funzione di condivisione dello schermo che registrerà e mostrerà i contenuti del tuo schermo a chiunque sia dall’altra parte della videochiamata, secondo quanto riportato da WABetaInfo.

La nuova funzione è rappresentata da un’icona di un telefono con una freccia che esce, che si trova accanto a strumenti già noti agli utenti, come la possibilità di cambiare telecamera, disattivare il microfono e la videocamera, che appaiono nella parte inferiore delle chiamate di WhatsApp. Una volta cliccato il nuovo pulsante, comparirà un messaggio che chiederà all’utente se desidera “Iniziare la registrazione o la condivisione dello schermo con WhatsApp?”, insieme a un avviso che l’azienda avrà accesso a eventuali password, foto o dettagli di pagamento che compariranno sullo schermo. Se sei d’accordo, ti basterà cliccare su “Inizia ora”. Potrai interrompere la condivisione dello schermo in qualsiasi momento durante la chiamata.

Attualmente, la funzione di condivisione dello schermo è disponibile solo per alcuni tester beta di Android, ma dovrebbe essere estesa a più utenti nelle prossime settimane. Tuttavia, potrebbe non funzionare su modelli Android più vecchi, nelle chiamate di gruppo più numerose o con persone che non hanno scaricato l’ultima versione di WhatsApp.