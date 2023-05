Una stella è diventata supernova ed è così luminosa che chiunque può vederla

Una stella è diventata supernova in una galassia abbastanza vicina: chiunque abbia un telescopio può osservarne l'esplosione, anche per mesi

Una stella della vicina galassia M101 è diventata una supernova e l’esplosione è così luminosa da poter essere osservata da un telescopio amatoriale. Secondo la NASA, l’esplosione sarà visibile per diverso tempo. Supernova è il nome che viene dato ad una stella quando muore. In questo caso si tratta di una supernova di tipo II, e questo tipo di esplosione può verificarsi solo in stelle molto più grandi del nostro Sole. Queste deflagrazioni sono caratterizzate da un collasso della stella dopo che questa ha esaurito il suo combustibile e non può più resistere alla sua stessa gravità. Il collasso è seguito da una massiccia esplosione che invia la luce attraverso il cosmo. La supernova recentemente individuata in M101, denominata SN 2023ixf, è la più vicina degli ultimi cinque anni ed è stata catturata abbastanza presto da consentire agli astronomi di osservare la morte di una stella con nuovi livelli di dettaglio.

Basta un telescopio

La supernova è stata segnalata per la prima volta dall’astronomo giapponese Koichi Itagaki. Gli osservatori stellari hanno confermato la notizia presso la Zwicky Transient Facility in California. Le immagini della supernova erano state catturate automaticamente due giorni prima che Itagaki individuasse il fenomeno. Il primo sguardo a SN 2023ixf ha misurato l’evento a una magnitudine di 14,9, ma la supernova è diventata rapidamente molto più luminosa. A una distanza relativamente ravvicinata di circa 21 milioni di anni luce, rimarrà luminosa nel cielo notturno per tutta l’estate. La galassia M101 è visibile vicino all’estremità dell’ansa del Grande Carro e può essere identificata grazie alle sue braccia distinte che formano una girandola. Per trovare i dettagli di M101 sarebbe necessario un telescopio di grandi dimensioni, ma la SN 2023xif è così luminosa che può essere vista anche con un cannocchiale di soli 10cm. Gli astronomi professionisti e i dilettanti passeranno i prossimi mesi a osservare la supernova, che offre nuovi spunti di riflessione sul ciclo di morte delle stelle massicce.

Space X rovina lo spettacolo

Raramente gli astronomi sono in grado di individuare una supernova così presto nel suo processo, per non parlare di una così vicina come SN 2023xif. Alcuni stanno già sfogando la loro frustrazione per le interruzioni nelle osservazioni grazie ai satelliti di SpaceX. Anche se alcuni ostacoli sfortunati hanno rovinato le immagini dell’evento, l’ultima supernova sarà una preziosa opportunità di apprendimento per gli astronomi. Per trovare la supernova a casa vostra, iniziate dall’individuare il Grande Carro. M101 forma il punto più alto di un triangolo con le ultime due stelle della costellazione. Se si guarda 4,5 gradi a nord-est del punto di mezzo tra le due stelle, si troverà M101.

La supernova si trova appena a sud-ovest di NGC 5461, un punto luminoso nel braccio sud-orientale della galassia. Il fenomeno delle supernove è impegnativo da studiare e la SN 2023xif rappresenta un’opportunità entusiasmante per far luce su questi misteriosi eventi luminosi. Questo particolare evento è ancora più eccitante perché l’intera comunità astronomica osserverà il fenomeno insieme. Il fatto che anche i dilettanti potranno partecipare renderà questa supernova un evento cosmico che passerà alla storia.