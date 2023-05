Una nuova azienda progetta bare biodegradabili a base di funghi

Un'azienda olandese commercializza una bara fatta di funghi come metodo di sepoltura per aiutare l'ambiente. Le bare non vengono costruite ma coltivate

Per chi cerca di vivere nel modo più sostenibile, ora c’è anche un aldilà sostenibile. Business Insider riporta la notizia di una startup olandese che sta creando bare biodegradabili a base di funghi. La startup, chiamata Loop Biotech, afferma che le bare che produce non sono costruite, ma coltivate. Inserendo la fibra di canapa e la struttura radicale dei funghi, chiamata micelio, in uno stampo a forma di sarcofago, crea bare completamente formate nel corso di circa una settimana. Le bare a base di funghi, inoltre, impiegano molto meno tempo a decomporsi dopo la sepoltura. Il legno è un materiale biodegradabile, ma le bare in legno impiegano anni o decenni per decomporsi. Le bare in micelio, invece, impiegano circa un mese e mezzo.

Secondo Loop Biotech, queste bare a fungo sono destinate a chi è attento al clima e alla natura e al cerchio della vita. Offrono un’opzione più naturale e sostenibile rispetto alle bare tradizionali, che può contribuire a ridurre l’impatto ambientale della morte. Secondo il fondatore Bob Hendrikx, 29 anni, l’idea delle eco-friendly è nata durante una ricerca sul modo in cui la natura ricicla i materiali, trasformando quelli vecchi nei componenti necessari per creare una nuova vita. Questa bara a base di funghi, chiamata “Loop Living Cocoon” (bozzolo Ciclo di vita), è pubblicizzata sul sito web di Loop Biotech come un mezzo per “nutrire la terra“, inquadrando la bara come un modo per “procurarsi nuova vita”.

È solo uno dei numerosi prodotti elencati sul sito web dell’azienda. Altri prodotti includono il “Loop EarthRise” per chi preferisce essere cremato, un’urna a base di funghi all’interno della quale può essere collocata una pianta, con l’obiettivo di restituire le sostanze nutritive contenute nelle ceneri alla pianta quando la si seppellisce in un giardino o in un cimitero – mentre un altro prodotto-, il Loop Forest Bed, è specifico per i funerali tradizionali olandesi a bara aperta.

Il listino prezzi per una morte connessa con la natura

Il Loop Living Cocoon è il più costoso dei prodotti Loop Biotech, costa 995 euro. Anche se non è esattamente economico, è molto meno costoso del costo medio di una bara: le bare tradizionali in legno costano tra i 2.000 e i 5.000 euro. L’urna Loop Earthrise è molto meno costosa della bara a fungo. L’urna costa circa 210 dollari, un prezzo decisamente più alto rispetto alle altre urne biodegradabili disponibili. Per esempio, l’azienda americana “The Living Urn” ha un’urna biodegradabile che costa solo 70 dollari.