The Conjuring: i fan della saga possono campeggiare intorno alla casa del primo film

Ecco alcuni dettagli sull'esperienza offerta dai proprietari della casa che ha ispirato il film The Conjuring.

La casa che ha ispirato la nascita del franchise di The Conjuring è diventata una meta di campeggio per gli appassionati di horror e paranormale. Il sito theconjuringhouse.com offre campeggio ed esperienze, o quantomeno suggestioni, di fantasmi.

La casa è sita a Burrillville, in Rhode Island. Il campeggio nella dimora che ha ispirato il primo film di The Conjuring è visitabile durante il periodo che va da giugno a ottobre. Possono essere ospitate 3 o 4 persone a tenda, ed il costo per una notte da trascorrere accampati accanto alla casa dell’orrore è di 300 dollari.

La casa un tempo apparteneva alla famiglia Perron Family, ed è quella del caso di Ed e Lorraine Warren che ha ispirato il film del 2013. Gli attuali proprietari hanno creato un vero e proprio campeggio nel verde intorno alla struttura, offrendo la possibilità di praticare diverse attività a sfondo paranormale.

Sul sito è riportato che i visitatori: