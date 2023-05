Ruregold: nuovo software per il calcolo e la verifica delle murature portanti

Con il nuovo software gratuito Ruregold, sviluppato da Laterlite, progettisti e imprese possono ora contare su un ulteriore supporto per il calcolo e la verifica delle resistenze delle murature portanti con Intonaco Armato Sistema Crm. Questo software rappresenta un prezioso strumento per utilizzare in modo efficace i sistemi di rinforzo strutturale proposti dall’azienda.

Ruregold è un marchio che vanta una vasta esperienza nel settore del rinforzo strutturale, accumulata in oltre 20 anni di attività nel campo degli interventi ingegneristici ad alto contenuto tecnologico. Grazie a questa competenza, è stato sviluppato Intonaco Armato – Sistema Crm, una soluzione che consente di rafforzare rapidamente ed efficacemente gli edifici in muratura, migliorandone la resistenza e la duttilità.

Il software Intonaco Armato Sistema Crm rappresenta un nuovo strumento che permette di valutare i parametri di resistenza delle murature portanti rinforzate con la tecnica dell’intonaco armato Crm. Tramite una semplice registrazione online, è possibile scaricare gratuitamente il software. Inserendo i dati necessari per il calcolo, l’utente può ottenere in pochi clic una relazione tecnica sul rinforzo dei pannelli murari utilizzando il sistema composito Crm, che prevede l’utilizzo di reti in fibra di vetro G-Mesh, malte apposite e connettori elicoidali o G-Mesh Connettore.

La relazione tecnica generata dal software fornisce indicazioni sulle normative di riferimento, come le Ntc 2018 e la Circolare n. 7 Ntc 2018 del 21/01/2019. Inoltre, il tool di calcolo offre link di accesso ai risultati delle sperimentazioni condotte sul sistema Crm dal Laboratorio Prove Materiali e Strutture del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura (Dicar) dell’Università di Pavia. È possibile consultare anche la tavola in formato dwg dell’intervento e la monografia tecnica sull’Intonaco Armato Sistema Crm.

Il Sistema Crm Ruregold si basa sull’utilizzo di reti G-Mesh 400 e G-Mesh 490, realizzate in materiale composito Gfrp (Glass Fiber Reinforced Polymer) resistente agli agenti alcalini. Queste reti vengono combinate con connettori elicoidali in acciaio inossidabile o con connettori preformati in fibra di vetro alcali resistenti A.R. G-Mesh Connettori. Completano il sistema i fazzoletti per la ripartizione delle concentrazioni di sforzo nelle connessioni (G-Mesh Fazzoletto) e l’elemento angolare G-Mesh Angolare.

Il Sistema Crm Ruregold è inoltre composto da una gamma di malte strutturali ad alte prestazioni, come la MX-RW a base di legante idraulico ad alta pozzolanicità, la Mx-Cp a base di pura calce naturale Nhl 3.5 e la MX-15, un intonaco fibrato a base cementizia. Queste malte consentono di realizzare un sistema Crm ideale per il consolidamento e il rinforzo strutturale di murature esistenti.

Grazie alla sua versatilità e alla possibilità di scegliere tra diversi sistemi di connessione e malte strutturali, il Sistema Crm Ruregold si adatta alle diverse esigenze di rinforzo strutturale. Le reti G-Mesh 400/490 garantiscono un ottimo comportamento in ambiente alcalino grazie alle proprietà alcali resistenti del vetro, e consentono un efficace trasferimento delle sollecitazioni all’intero sistema. Sono compatibili con qualsiasi tipo di muratura, comprese quelle di edifici storici o monumentali, grazie alla possibilità di utilizzare la malta a base di calce idraulica naturale MX-CP.