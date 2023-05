Ristrutturazione: soluzioni che seguono il concetto del wabi-sabi

Lo Studio di Architettura Svetti ha affrontato la sfida di ristrutturare e ampliare Colle Allegro, una tenuta di 4.500 mq immersa nella natura toscana, seguendo il concetto giapponese del wabi-sabi, che unisce la bellezza delle cose insolite a un equilibrio tra tradizione e trasformazione.

L’obiettivo principale del progetto era interpretare l’essenza del luogo e offrire soluzioni che rispondessero in modo naturale alle diverse esigenze di progettazione. La scelta dei serramenti in alluminio Schüco ha giocato un ruolo fondamentale nel garantire un design armonico e coerente delle facciate e degli interni, assicurando comfort abitativo, efficienza energetica e contenimento dei costi di gestione e manutenzione.

Fin dall’inizio, il team di progettazione ha potuto contare sull’assistenza e la consulenza diretta del Servizio Assistenza Progettisti (SAP) di Schüco Italia, specializzato nell’accompagnare i progettisti in tutte le fasi del processo decisionale e di esecuzione.

Il progetto di ristrutturazione ha coinvolto la realizzazione di cinque unità abitative contigue e indipendenti, ricavate dalle strutture preesistenti, con torri e balconi. Al centro si trovano le aree comuni e due importanti scale di collegamento con il fronte e il retro dell’edificio, oltre a una spa di 500 mq. Un “tetto giardino” con alberi autoctoni integra il nuovo volume nella collina, creando un’armonia con l’ambiente circostante. I giardini e il parco sono stati progettati con cura per ridurre e armonizzare l’impatto visivo nel paesaggio, con due giardini d’inverno distribuiti su diversi livelli e un’elegante area verde all’italiana con imponenti alberi secolari.

Schüco si è rivelata la scelta ideale per ripensare l’involucro dell’edificio al fine di creare continuità tra gli spazi interni ed esterni, mettendo al centro il benessere degli abitanti. Grazie alle caratteristiche uniche dell’alluminio e alle avanzate tecnologie di automazione, i serramenti Schüco sono stati la principale connessione tra gli ambienti, garantendo prestazioni di tenuta e isolamento necessarie.

Per l’ingresso principale, sono state scelte facciate panoramiche a montanti e traversi Schüco FSW 35 PD per enfatizzare il dialogo tra natura e architettura. Gli scorrevoli panoramici Schüco ASS 77 PD sono stati utilizzati per creare ampie pareti vetrate negli appartamenti e nella spa, aumentando l’ingresso di luce naturale e conferendo leggerezza agli spazi. Le finestre e le porte finestre Schüco AWS 90 BS.SI Tip Tronic sono state utilizzate per gestire l’automazione domestica in un complesso residenziale di grandi dimensioni.

Il sistema Schüco FWS 35 PD è stato utilizzato nella zona centrale dell’ingresso principale della spa, creando un risultato estetico impeccabile. Grazie ai profili sottili e a una sezione visibile di soli 35 mm, gli spazi emanano una sensazione di apertura, luminosità e calore. Il sistema scorrevole Schüco ASS 77 PD a tre binari ha consentito la sostituzione di intere pareti in muratura con grandi pannelli di vetro leggeri ed eleganti (solo nella spa, sono stati installati 110 metri lineari di superfici completamente vetrate), massimizzando l’ingresso di luce naturale e offrendo ampiezza agli spazi.

Tutte le vetrate sono state realizzate con triplo vetro, ottenendo un valore Uw di 0,9 W/m²K (anche per i tipi a battente), riducendo al minimo le dispersioni termiche e garantendo un involucro edilizio estremamente efficiente dal punto di vista energetico. La soglia “0-Level”, filo pavimento, ha facilitato la movimentazione e creato spazi accessibili e continui, contribuendo a un’esperienza totale di benessere.