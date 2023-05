Magic incontra Il Signore degli Anelli: le carte, le meccaniche e i prodotti

Abbiamo visto in anteprima la nuova espansione di Mondi Altrove (Universes Beyond) per Magic de Il Signore degli Anelli: ecco tutti i dettagli.

Magic: The Gathering non è nuovo a contaminazioni di questo genere, e tutta la Wizards of the Coast ci sta lavorando da tempo: alla fine l’idea che mondi diversi collidano tra di loro è un sogno che molti amanti del fantasy da tempo anelano, e ultimamente Magic ci sta dando molte gioie da questo punto di vista.

E mentre aspettiamo Doctor Who, sfogliando il nostro raccoglitore ricco di carte di Transformers e Warhammer 40.000, abbiamo avuto modo di vedere in anteprima un’analisi dettagliata della nuova espansione Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo. Questa espansione, che fa parte dei set Universes Beyond (in italiano Mondi Altrove), uscirà il 23 giugno e porterà sul tavolo tante carte nuove, un paio di meccaniche e un art design capace di far impazzire ogni fan dell’opera di J.R.R. Tolkien.

Una narrazione artistica

L’evento che ci ha permesso di parlare con le menti dietro al progetto, ha fatto subito saltare all’occhio un’informazione importante: il lavoro non è stato approssimativo. Ciò che succede infatti, quando si usa un marchio potente come quello de Il Signore degli Anelli, è che viene lasciato tutto il peso sulle spalle di tale colosso senza costruire delle fondamenta solide capaci di tenere tutto in piedi.

Morale della favola, ci si trova di fronte a operette di marketing da quattro soldi che diventano puro fan service e nient’altro. Il Signore degli Anelli Racconti della Terra di Mezzo invece non svolge solo il compitino: parliamo di un’espansione studiata sia dal punto di vista delle scelte artistiche, sia per le meccaniche e i prodotti che usciranno.

Partendo dal primo concetto, ciò che abbiamo potuto vedere è che lo studio dietro ad ogni singolo artwork è stato preciso e minuzioso: a partire dalle terre, che mostrano location note e qualche easter egg (nonché i nostri eroi della Compagnia alle prese con il loro viaggio), passando per certe carte tanto volute dai fan (e dagli stessi designer) e arrivando fino a varianti in grado di replicare l’essenza stessa di alcune narrazioni di J.R.R. Tolkien.

Proprio per questo la nuova espansione di Mondi Altrove non è un semplice insieme di carte, ma un vero e proprio viaggio narrativo che riuscirà ad accompagnare ogni amante dell’opera dentro l’epopea dei noti eroi della Terra di Mezzo, che sia attraverso le fantastiche terre base in grado di mostrare scorci mozzafiato, oppure con la scelta di produrre 9 varianti della carta Nazgûl, ognuna con un artwork differente (e con una meccanica in grado di permettere di avere fino a 9 carte Nazgûl nel proprio mazzo).

Altra scelta interessante riguarda 18 specifiche carte che, impostate a mo’ di mosaico, andranno a raccontare la battaglia di Minas Tirith: proprio questa location sarà la terra leggendaria che aprirà il set, mentre a chiuderlo ci penserà Merry, passando per personaggi iconici come Aragorn, Gimli, Legolas e via discorrendo, tutti ovviamente contestualizzati con effetti, abilità speciali, statistiche e persino colorazione della carta.

Le meccaniche di gioco

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo inserisce al suo interno due nuove meccaniche di gioco, entrambe molto ispirate e pensate proprio per essere dedicate al libro di Tolkien: la prima si chiama Ammassa Orchi X, e permetterà di mettere dei token +1/+1 (in base al numero che si trova al posto della X) su una carta Esercito (o nel caso non ci fosse, su una pedina 0/0 Esercito di Orchi di colore nero).

La seconda invece si chiama Tentazione dell’Anello, ed è un po’ più complessa: questa meccanica sarà sparsa su varie carte all’interno dell’espansione, e una volta chiamata la prima volta genererà un token Anello, come potete vedere qui sotto. Questo oggetto salterà di creatura in creatura ogni volta che l’abilità verrà richiamata, sbloccando però ad ogni passaggio una delle abilità, a partire dall’alto.

In questo modo quindi, Tentazione dell’Anello permetterà di avere una creatura chiamata Portatore dell’Anello, che andrà a potenziarsi con le varie abilità ad ogni passaggio, dinamica unica e originale inserita per questa espansione in modo da replicare gli effetti dell’Anello del Potere.

Quali prodotti usciranno a tema?

Wizards of the Coast sembra andarci giù pesante con questa nuova espansione di Mondi Altrove. Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo, infatti, uscirà in varie confezioni e tipologie di prodotto (oltre che su MTG Arena). I prodotti che potremo trovare in commercio sono:

Prerelease Pack : una confezione con tutto il necessario per giocare al Prerelease dell’espansione che potrete prendere giocando all’evento nelle fumetterie selezionate

: una confezione con tutto il necessario per giocare al Prerelease dell’espansione che potrete prendere giocando all’evento nelle fumetterie selezionate Jumpstart : pacchetti speciali con 5 temi unici per giocare la modalità Jumpstart (basteranno 2 pacchetti a giocatore)



: pacchetti speciali con 5 temi unici per giocare la modalità Jumpstart (basteranno 2 pacchetti a giocatore) Bundle: una confezione speciale con 8 pacchetti, alcune carte foil e alternative, un segnapunti spindown oversize e 4 carte promo



una confezione speciale con 8 pacchetti, alcune carte foil e alternative, un segnapunti spindown oversize e 4 carte promo Bundle Gift Edition: una confezione speciale con collector’s booster, carte rare, foil, speciali e alternative, oltre che 4 carte promo e tanto altro ancora



una confezione speciale con collector’s booster, carte rare, foil, speciali e alternative, oltre che 4 carte promo e tanto altro ancora Kit Iniziale: doppio mazzo a tema, uno bianco verde dedicato ad Aragorn e Arwen, e uno rosso nero dedicato a Sauron



doppio mazzo a tema, uno bianco verde dedicato ad Aragorn e Arwen, e uno rosso nero dedicato a Sauron Mazzi Commander: quattro diversi mazzi per la modalità commander, contenenti 100 carte di cui 20 mai viste prima









quattro diversi mazzi per la modalità commander, contenenti 100 carte di cui 20 mai viste prima Buste Draft: pacchetti per Limited contenenti 15 carte di cui una rara/mitica



pacchetti per Limited contenenti 15 carte di cui una rara/mitica Buste dell’Espansione: pacchetti da 12 carte con una carta bonus foil tradizionale, oltre che rare e mitiche





pacchetti da 12 carte con una carta bonus foil tradizionale, oltre che rare e mitiche Collector Booster: pacchetti speciali con illustrazioni alternative speciali, carte a bordo alternativo e una carta bonus foil



Se invece il vostro interesse unico è quello di trovare l’Unico Anello, allora ecco alcune informazioni utili: