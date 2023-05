Madame Web: Sydney Sweeney lo descrive come un film pieno di “tipe toste”

Madame Web è uno dei prossimi progetti dell’universo di Spider-Man in lavorazione per la Sony. L’attrice Sydney Sweeney ha di recente offerto qualche dettaglio sul lungometraggio, descrivendolo come un progetto che mostrerà dei character femminili carismatici, delle vere “tipe toste”.

Nel cast di Madame Web sono presenti anche Dakota Johnson, Isabela Merced, e Celeste O’Connor. Sydney Sweeney ha detto sul film:

Non vedo l’ora di potermi ritrovare ancora accanto alle persone con cui ho girato, considerando che ho avuto la possibilità di condividere il set con Dakota, Isabela, e Celeste. Ci siamo tanto divertite stando insieme. E sono entusiasta all’idea che questo film sia una vera e concentrazione di tipe toste che verranno presentate sul grande schermo in tutto il mondo.

Il character interpretato da Sydney Sweeney sarà quello di Julia Carpenter, una nuova Spider Woman. L’attrice ha dichiarato di essere diventata fan dei cinefumetti dopo aver visto a dieci anni il primo Iron Man. “Credo di aver guardato The Avengers venti o trenta volte” ha detto.