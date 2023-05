Un Matrimonio Mostruoso: trailer della horror comedy tutta italiana

Si intitola Un matrimonio mostruoso il nuovo film di Volfango De Biasi, che tornerà presto nei cinema con un inaspettato sequel il 21 giugno: si tratta difatti del seguito di “Una famiglia mostruosa” del 2021, una horror comedy per tutta la famiglia dal ricco cast comico e dalle atmosfere tutte da ridere. La pellicola è una produzione Italian International Film con Rai Cinema, distribuita da 01 Distribution: Un matrimonio mostruoso vede nel cast Massimo Ghini, Paola Minaccioni, Ilaria Spada, Ricky Memphis, Cristiano Caccamo, Emanuela Rei, Maurizio Mattioli, Elisa Di Eusanio, Claudio Greg Gregori, Paolo Calabresi e con Sara Ciocca, Vincenzo Sebastiani, Irene Girotti, Mattia Lucentini.

Questa la sinossi del film precedente, che vedeva nel cast, tra gli altri, anche Lillo Petrolo, Barbara Bouchet e Pippo Franco:

Quando Luna e Adalberto scoprono di aspettare un figlio, per il ragazzo arriva il momento di presentare la fidanzata alla sua blasonata famiglia. Peccato che i suoi si rivelino “mostruosi” nel vero senso del termine: un padre vampiro, una madre strega, una nonna fantasma e uno zio zombie. Riusciranno a sopportare l’unione del loro rampollo con una comune mortale?

Sinossi della pellicola:

Non è sempre vero che… “se ne vanno i migliori”. É difatti passato a miglior vita Nando, capofamiglia del clan Cornicioni. Sembra che, per una tragica fatalità, sia finito in una doccia di cemento a presa rapida. Il triste evento ha riunito la famiglia umana di Luna, figlia di Nando, e quella mostruosa del marito Adalberto. I parenti, affranti, ignorano che Nando non è nell’aldilà ma in un lontano paradiso fiscale. L’unica a sapere è sua moglie Stella, abbandonata senza un soldo e alla ricerca di un modo per saldare i debiti del “defunto” marito. Stella decide di approfittare della crisi matrimoniale tra il consuocero Vladimiro e Brunilde, riuscendo a scalzare nel cuore del vampiro la strega. Ma Brunilde non si dà per vinta… è pronta a tutto per salvare il suo secolare matrimonio.

